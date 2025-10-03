Умєров анонсував Технологічну ставку: очікуємо доповідь щодо алгоритму запуску керованого експорту зброї

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував проведення ехнологічної ставки. Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї. Очікується доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї. Про це Умєров повідомив у Facebook, передає УНН.

Готуємо Технологічну ставку. Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для наших військових. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель. Експортуватимемо лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритет залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань

Він зазначив, що напередодні в РНБО провели підготовчу нараду з Міноборони, Мінекономіки, Мінфіном, військовим керівництвом і розвідками: всі підготували конкретні матеріали щодо виробничих спроможностей і наявних запасів.

Очікуємо детальну доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами. Окремо розглянемо останню атаку росії на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів. Також розглянемо наші відповіді ворогу - далекобійні операції