Умеров анонсировал Технологическую ставку: ожидаем доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение технологической ставки. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия. Ожидается доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия. Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
Готовим Технологическую ставку. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок. Экспортировать будем только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечение безопасности поставок
Он отметил, что накануне в СНБО провели подготовительное совещание с Минобороны, Минэкономики, Минфином, военным руководством и разведками: все подготовили конкретные материалы по производственным возможностям и имеющимся запасам.
Ожидаем подробный доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами. Отдельно рассмотрим последнюю атаку россии на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов. Также рассмотрим наши ответы врагу - дальнобойные операции
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, а также раскрыл основные направления - Европа, США, Ближний Восток.