Эксклюзив
12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Умеров анонсировал Технологическую ставку: ожидаем доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение технологической ставки, которая сфокусируется на увеличении финансирования для закупки вооружения. Одним из инструментов станет управляемый экспорт оружия, который должен наполнить бюджет для оборонных закупок.

Умеров анонсировал Технологическую ставку: ожидаем доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение технологической ставки. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия. Ожидается доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия. Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Готовим Технологическую ставку. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок. Экспортировать будем только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечение безопасности поставок

- написал Умеров.

Он отметил, что накануне в СНБО провели подготовительное совещание с Минобороны, Минэкономики, Минфином, военным руководством и разведками: все подготовили конкретные материалы по производственным возможностям и имеющимся запасам.

Ожидаем подробный доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами. Отдельно рассмотрим последнюю атаку россии на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов. Также рассмотрим наши ответы врагу - дальнобойные операции

- рассказал Умеров.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, а также раскрыл основные направления - Европа, США, Ближний Восток.

Анна Мурашко

