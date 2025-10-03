Умеров анонсировал Технологическую ставку: ожидаем доклад по алгоритму запуска управляемого экспорта оружия

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение технологической ставки. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия. Ожидается доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия. Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает УНН.

Готовим Технологическую ставку. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения для наших военных. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок. Экспортировать будем только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечение безопасности поставок

Он отметил, что накануне в СНБО провели подготовительное совещание с Минобороны, Минэкономики, Минфином, военным руководством и разведками: все подготовили конкретные материалы по производственным возможностям и имеющимся запасам.

Ожидаем подробный доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами. Отдельно рассмотрим последнюю атаку россии на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов. Также рассмотрим наши ответы врагу - дальнобойные операции