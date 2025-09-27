$41.490.00
16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Зеленський: експорт зброї буде контрольований до кінця війни, основні напрямки - Європа, США, Близький Схід

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни. Отримані кошти спрямують на дефіцитні дрони, а основними напрямками експорту є Європа, США та Близький Схід.

Зеленський: експорт зброї буде контрольований до кінця війни, основні напрямки - Європа, США, Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни, а також розкрив основні напрямки - Європа, США, Близький Схід, передає УНН.

Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні Сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати 

- заявив Президент.

За його словами, гроші від експорту зброї будуть витрачати на те, на що не вистачає, зокрема на дефіцитні дрони, тобто перехоплювачі, далекобійні тощо.

Наш пріоритет – це наповнення української армії, і наш пріоритет буде таким до кінця війни у будь-якому випадку. Тому й експорт буде контрольований до кінця війни. Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід. На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці 

- резюмував Зеленський.

