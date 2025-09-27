Зеленський: експорт зброї буде контрольований до кінця війни, основні напрямки - Європа, США, Близький Схід
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни. Отримані кошти спрямують на дефіцитні дрони, а основними напрямками експорту є Європа, США та Близький Схід.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни, а також розкрив основні напрямки - Європа, США, Близький Схід, передає УНН.
Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні Сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати
За його словами, гроші від експорту зброї будуть витрачати на те, на що не вистачає, зокрема на дефіцитні дрони, тобто перехоплювачі, далекобійні тощо.
Наш пріоритет – це наповнення української армії, і наш пріоритет буде таким до кінця війни у будь-якому випадку. Тому й експорт буде контрольований до кінця війни. Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід. На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці
