Зеленський: експорт зброї буде контрольований до кінця війни, основні напрямки - Європа, США, Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни, а також розкрив основні напрямки - Європа, США, Близький Схід, передає УНН.

Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні Сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати