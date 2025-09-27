Зеленский: экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, основные направления - Европа, США, Ближний Восток
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны. Полученные средства направят на дефицитные дроны, а основными направлениями экспорта являются Европа, США и Ближний Восток.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, а также раскрыл основные направления - Европа, США, Ближний Восток, передает УНН.
Что касается вопроса контролируемого экспорта оружия, именно контролируемого, потому что это экспорт того оружия, с которым у украинской армии нет дефицита. Приоритет – Вооруженные Силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии не нужно больше, этот остаток мы можем экспортировать
По его словам, деньги от экспорта оружия будут тратить на то, чего не хватает, в частности на дефицитные дроны, то есть перехватчики, дальнобойные и т.д.
Наш приоритет – это наполнение украинской армии, и наш приоритет будет таким до конца войны в любом случае. Поэтому и экспорт будет контролироваться до конца войны. Что касается направлений, есть Европа, США, Ближний Восток. На площадке Генассамблеи ООН состоялась договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения нескольких африканских стран и запрос относительно представительства в Африке
