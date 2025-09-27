$41.490.00
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 11709 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 54690 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 101811 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 42502 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45 • 40398 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37169 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26654 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01 • 53621 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 55167 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Зеленский: экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, основные направления - Европа, США, Ближний Восток

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны. Полученные средства направят на дефицитные дроны, а основными направлениями экспорта являются Европа, США и Ближний Восток.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, а также раскрыл основные направления - Европа, США, Ближний Восток, передает УНН.

Что касается вопроса контролируемого экспорта оружия, именно контролируемого, потому что это экспорт того оружия, с которым у украинской армии нет дефицита. Приоритет – Вооруженные Силы Украины, а там, где мы можем производить больше, а украинской армии не нужно больше, этот остаток мы можем экспортировать

- заявил Президент.

По его словам, деньги от экспорта оружия будут тратить на то, чего не хватает, в частности на дефицитные дроны, то есть перехватчики, дальнобойные и т.д.

Наш приоритет – это наполнение украинской армии, и наш приоритет будет таким до конца войны в любом случае. Поэтому и экспорт будет контролироваться до конца войны. Что касается направлений, есть Европа, США, Ближний Восток. На площадке Генассамблеи ООН состоялась договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения нескольких африканских стран и запрос относительно представительства в Африке

- резюмировал Зеленский.

