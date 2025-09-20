Концепт управляемого экспорта украинского оружия будет готов через 10 дней - Зеленский

Через 10 дней Украина представит концепцию управляемого экспорта украинского оружия, в частности, морских дронов, которых производится гораздо больше, чем в этом есть потребность. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Важное решение по управляемому экспорту нашего оружия. Сейчас мы находимся в моменте, когда у нас есть оружие, есть возможности, и не хватает финансирования. И это уже такое перманентное ощущение, что мы постоянно в каком-то дефиците, но очень не хочется уменьшать возможности производства. Во время войны никто рисковать не хочет, но нам нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, как дроны для фронта. Поэтому, я думаю, да: где-то через 10 дней у нас будет концепт по экспорту - сказал Зеленский.

Он привел пример, что Украина может производить больше морских дронов, чем в этом есть потребность.

Это говорит о том, что либо мы уменьшаем возможности производства, либо мы даем возможность продавать именно то количество, которое можем. Тогда мы получаем соответствующие деньги, которые мы можем тратить на дефицитный дрон, на который у нас нет денег и которого у нас нет на поле боя в достаточном количестве. То есть у нас есть некоторое оружие высокого качества, у нас есть остаток и возможности производить. Давать на это деньги, когда у нас дефицит, ну вы понимаете, неразумно. А вот уменьшать производство не хочется. Будет три платформы. Первая платформа – США, вторая платформа – Европа, третья платформа – другие страны. Будет экспорт как частный, так и государственный, но с контролем того, что у нас на складах, с пониманием, что уменьшается, что увеличивается - добавил Зеленский.

Дополнение

Накануне Зеленский заявлял, что дефицит в финансировании на производство оружия в Украине будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия.

Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы. Определенные виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине. Пример – морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также – противотанковое оружие, некоторые другие виды - сказал Зеленский.

Напомним

Во Львове на инвестиционном саммите Defense Tech Valley представили новую модель подводного дрона TOLOKA.