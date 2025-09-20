Концепт керованого експорту української зброї буде готовий за 10 днів - Зеленський

За 10 днів Україна представить концепт керованого експорту української зброї, зокрема щодо морських дронів, яких виробляють набагато більше, ніж у цьому є потреба. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Важливе рішення щодо керованого експорту нашої зброї. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту

Він навів приклад, що Україна може виробляти більше морських дронів, ніж є у цьому потреба.

Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо.Тоді ми отримуємо відповідні гроші, які ми можемо витрачати на дефіцитний дрон, на який у нас немає грошей і якого у нас немає на полі бою в достатній кількості. Тобто у нас є деяка зброя високої якості, у нас є залишок і можливості виробляти. Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, ну ви розумієте, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться. Буде три платформи. Перша платформа – США, друга платформа – Європа, третя платформа – інші країни. Буде експорт як приватний, так і державний, але з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується