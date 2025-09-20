$41.250.05
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 12461 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 34101 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 44205 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46840 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 40075 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 48229 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60813 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33702 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 49434 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Концепт керованого експорту української зброї буде готовий за 10 днів - Зеленський

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент Зеленський анонсував, що Україна за 10 днів представить концепт керованого експорту зброї, щоб фінансувати виробництво необхідних для фронту дронів. Це дозволить продавати надлишкові морські дрони та іншу сучасну зброю, якої виробляється більше, ніж потрібно Україні.

Концепт керованого експорту української зброї буде готовий за 10 днів - Зеленський

За 10 днів Україна представить концепт керованого експорту української зброї, зокрема щодо морських дронів, яких виробляють набагато більше, ніж у цьому є потреба. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Важливе рішення щодо керованого експорту нашої зброї. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту 

- сказав Зеленський.

Він навів приклад, що Україна може виробляти більше морських дронів, ніж є у цьому потреба.

Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо.Тоді ми отримуємо відповідні гроші, які ми можемо витрачати на дефіцитний дрон, на який у нас немає грошей і якого у нас немає на полі бою в достатній кількості. Тобто у нас є деяка зброя високої якості, у нас є залишок і можливості виробляти. Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, ну ви розумієте, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться. Буде три платформи. Перша платформа – США, друга платформа – Європа, третя платформа – інші країни. Буде експорт як приватний, так і державний, але з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується 

- додав Зеленський.

Доповнення

Напередодні Зеленський заявляв, що дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в Україні буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї.

Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси. Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні. Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також – протитанкова зброя, деякі інші види 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Львові на інвестиційному саміті Defense Tech Valley представили нову модель підводного дрона TOLOKA.

Павло Башинський

