У Львові представили підводний дрон TOLOKA: що відомо
Київ • УНН
На інвестиційному саміті Defense Tech Valley у Львові презентували нову модель підводного дрона TOLOKA. Цей захід об'єднав понад 5 тисяч учасників із 40 країн світу для обговорення та демонстрації оборонних інновацій.
Деталі
За даними Генштабу, Defense Tech Valley об’єднав понад 5 тисяч учасників із 40 держав світу – це розробники й користувачі, політики, посадовці, інвестори, представники провідних венчурних фондів, очільники оборонних компаній і стартапів тощо.
Основним предметом обговорення стало формування образу оборонних інновацій майбутнього.
Окрім обговорень напрямків розвитку оборонних інновацій, у рамках Defense Tech Valley 2025 було проведено презентацію та змагання технологій 30 українських та іноземних команд, чиї розробки вже застосовуються на фронті.
У Генштабі додали, що Збройні Сили України невдовзі отримають чимало новинок серед яких - БпЛА, безекіпажні катери, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ.
Додамо
Серед інших розробок на Defense Tech Valley представили й нову модель підводного дрона TOLOKA.
Раніше Мілітарний повідомляв, що розробляється три версії Toloka:
TLK 1000;
TLK 400 ;
TLK 150.
Найбільший TLK 1000 залежно від завдання може мати довжину від 4 до 12 метрів, а бойове навантаження — до 5000 кг бойової частини.
При цьому дальність ходу, яку хотіли досягти розробники, мала бути до 2000 км.
TLK 400 має скромніші характеристики — розмір його може бути від 4 до 6 метрів, бойова частина до 500 кг, а дальність ходу — до 1200 кілометрів.
