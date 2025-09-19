$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 12675 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 12251 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 18281 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 32591 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 32582 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 50753 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44773 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65368 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 45016 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52723 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
У Львові представили підводний дрон TOLOKA: що відомо

Київ • УНН

 • 94 перегляди

На інвестиційному саміті Defense Tech Valley у Львові презентували нову модель підводного дрона TOLOKA. Цей захід об'єднав понад 5 тисяч учасників із 40 країн світу для обговорення та демонстрації оборонних інновацій.

У Львові представили підводний дрон TOLOKA: що відомо

У Львові на інвестиційному саміті Defense Tech Valley представили нову модель підводного дрона TOLOKA, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, Defense Tech Valley об’єднав понад 5 тисяч учасників із 40 держав світу – це розробники й користувачі, політики, посадовці, інвестори, представники провідних венчурних фондів, очільники оборонних компаній і стартапів тощо.

Основним предметом обговорення стало формування образу оборонних інновацій майбутнього.

Окрім обговорень напрямків розвитку оборонних інновацій, у рамках Defense Tech Valley 2025 було проведено презентацію та змагання технологій 30 українських та іноземних команд, чиї розробки вже застосовуються на фронті. 

У Генштабі додали, що Збройні Сили України невдовзі отримають чимало новинок серед яких - БпЛА, безекіпажні катери, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ.

Здатні долати РЕБ на 40+км: Brave1 завершив випробування ударних дронів-камікадзе15.09.25, 12:36 • 2686 переглядiв

Додамо

Серед інших розробок на Defense Tech Valley представили й нову модель підводного дрона TOLOKA.

Раніше Мілітарний повідомляв, що розробляється три версії Toloka:

TLK 1000;

TLK 400 ;

TLK 150.

Найбільший TLK 1000 залежно від завдання може мати довжину від 4 до 12 метрів, а бойове навантаження — до 5000 кг бойової частини.

При цьому дальність ходу, яку хотіли досягти розробники, мала бути до 2000 км.

TLK 400 має скромніші характеристики — розмір його може бути від 4 до 6 метрів, бойова частина до 500 кг, а дальність ходу — до 1200 кілометрів.

Дрони, РЕБ і НРК за уражені цілі: Федоров розповів про цифровізований Brave1 Market10.07.25, 15:33 • 1855 переглядiв

Антоніна Туманова

Технології
Defence City
Збройні сили України
Львів