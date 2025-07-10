Дрони, РЕБ і НРК за уражені цілі: Федоров розповів про цифровізований Brave1 Market

Впровадження цифровізації у бонусній системі розподілу дронів зробить її ефективнішою. Військові зможуть отримати за підтверджені бойові ураження ширший перелік ефективних технологій. А весь процес - від оформлення замовлення до постачання - триватиме кілька тижнів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За його словами, підрозділи зможуть обмінювати е-бали на дрони, засоби РЕБ і НРК у Brave1 Market та швидше отримувати БпЛА.

Що змінюється:

На отримані бали за підтверджені ураження ворога підрозділ може замовляти технології на Brave1 Market через авторизацію в системі DELTA. За е-бали доступні кодифіковані БпЛА, засоби РЕБ, НРК, а також некодифіковані FPV-дрони. Це дасть змогу підрозділам обирати із широкого переліку технологій саме ті, які їм потрібні для ефективної роботи. Замовлення передається в DOT-Chain Defenсe від Агенції оборонних закупівель Міноборони. Усі документи формуватимуться онлайн - від контрактів до актів. Жодних паперів, очікувань і заповнень документів.

Тепер верифікуватиме ураження та нараховуватиме бали Brave1. Це дасть змогу не лише фіксувати та збирати статистику уражень, а й готувати аналітику щодо ефективності застосування технології на фронті. Мінцифра й надалі формуватиме політику програми, а Агенція оборонних закупівель відповідатиме за швидкі та ефективні закупівлі й постачання - зазначив Федоров.

Зробити замовлення за новою моделлю підрозділи зможуть уже із серпня 2025 року. Причому зробити це можна буде як за бойові бали, зароблені протягом червня, так і за ті, що не були використані раніше.

Система Армія дронів.Бонус стала геймченджером для фронту. Військові отримали додаткову мотивацію, держава - якісні дані з поля бою для ухвалення управлінських рішень. Ми постійно аналізуємо, як працює система, і в режимі реального часу вносимо зміни, щоб ви не думали про зайву бюрократію, а фокусувалися на захисті та знищенні ворога - підсумував Федоров.

За даними Мінцифри, за понад 10 місяців роботи до програми долучилося понад 400 підрозділів. Це близько 95% усіх дронових підрозділів, які працюють по всій лінії фронту. За цей час вдалося збільшити вдвічі кількість ураженої техніки. За місяць це тисячі знищених танків, БпЛА, РЕБ, складів, ППО, гармат та гаубиць.

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