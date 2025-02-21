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15 березня, 19:03 • 119396 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178679 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144507 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136442 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116088 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107268 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102723 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139532 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Федоров вперше показав фото української ракети “Трембіта”

Федоров вперше показав фото української ракети “Трембіта”

Київ • УНН

 • 29595 перегляди

На Defense Tech Forum 2025 представили дрон-ракету "Трембіта", здатну долетіти до москви. Ракета розвиває швидкість до 400 км/год, має дальність 200 км та коштує близько 200 доларів.

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше показали дрон-ракету "Трембіта", яка здатна долетіти до москви.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За три роки в Україні зʼявилося 1 500+ компаній - виробників дронів, ракет, роботів, РЕБу та інновацій. Більшості із цих розробок не існувало у 2022 році, а зараз український ринок Defense Tech розвивається неймовірно швидко

- повідомив Федоров.

За його словами, за три роки вдалося "змінити правила гри в Defense Tech", тому зараз можна виокремити два ключові фактори, які стали геймченджерами: відкриття ринків- ухвалено 30+ революційних постанов, які прибрали бюрократію, зайві дозволи, а також дали можливість заробляти підприємцям.

Зʼявилася конкуренція на ринку, виробникам стало вигідно створювати оборонні технологія. Ввідкрили ринок дронів, а потім масштабували досвід на ринок РЕБу, роботів, боєприпасів та ракет. гейміфікація війни - бонусна система розподілу дронів.

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Чим більше цілей знищують наші військові, то більше додаткових БпЛА отримують, а яких саме — вибирають самостійно. Гейміфікація дає прозорість і створює певну конкуренцію.

Також важливий трек - інвестиції та гранти. Brave1 видав уже понад 470 грантів на 1,3+ млрд євро. Ще $40 млн лише за 2024 рік залучили приватні інвестори завдяки Brave1. У Defense Tech Innovations Forum взяли участь 150 іноземних інвесторів, серед них - великі оборонні компанії, які зацікавлені інвестувати в українських розробників

- додав Федоров.

Також він опублікував світлини з форум оборонних інновацій, на яких можна побачити українську крилату ракету "Трембіта".

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Раніше УНН писав, що Україна розпочала розробку нової ракети під назвою "Трембіта", яка має стати важливим елементом у стратегії оборони країни.

Одна з версій цієї ракети буде здатна долетіти до москви.

Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до москви - The Economist24.12.24, 02:34 • 21414 переглядiв

Довідково

Двигун "Трембіти" – це сучасний ремейк імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів, який вперше був використаний у німецькій бомбі V-1 у 1944 році. Труба двигуна – чорновий варіант. Під нею висить більш стильний сірий прямокутний корпус, що приховує систему наведення та боєголовку ракети "Трембіта" у базовій комплектації здатна розвивати швидкість до 400 км/год і має дальність польоту 200 км.

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 Нагадаємо

США провели успішний тест запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Ракета була оснащена телеметричним спільним тестовим елементом для перевірки бойової головки. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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