Федоров вперше показав фото української ракети “Трембіта”

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше показали дрон-ракету "Трембіта", яка здатна долетіти до москви.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

За три роки в Україні зʼявилося 1 500+ компаній - виробників дронів, ракет, роботів, РЕБу та інновацій. Більшості із цих розробок не існувало у 2022 році, а зараз український ринок Defense Tech розвивається неймовірно швидко - повідомив Федоров.

За його словами, за три роки вдалося "змінити правила гри в Defense Tech", тому зараз можна виокремити два ключові фактори, які стали геймченджерами: відкриття ринків- ухвалено 30+ революційних постанов, які прибрали бюрократію, зайві дозволи, а також дали можливість заробляти підприємцям.

Зʼявилася конкуренція на ринку, виробникам стало вигідно створювати оборонні технологія. Ввідкрили ринок дронів, а потім масштабували досвід на ринок РЕБу, роботів, боєприпасів та ракет. гейміфікація війни - бонусна система розподілу дронів.

Чим більше цілей знищують наші військові, то більше додаткових БпЛА отримують, а яких саме — вибирають самостійно. Гейміфікація дає прозорість і створює певну конкуренцію.

Також важливий трек - інвестиції та гранти. Brave1 видав уже понад 470 грантів на 1,3+ млрд євро. Ще $40 млн лише за 2024 рік залучили приватні інвестори завдяки Brave1. У Defense Tech Innovations Forum взяли участь 150 іноземних інвесторів, серед них - великі оборонні компанії, які зацікавлені інвестувати в українських розробників - додав Федоров.

Також він опублікував світлини з форум оборонних інновацій, на яких можна побачити українську крилату ракету "Трембіта".

Раніше УНН писав, що Україна розпочала розробку нової ракети під назвою "Трембіта", яка має стати важливим елементом у стратегії оборони країни.

Одна з версій цієї ракети буде здатна долетіти до москви.

Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до москви - The Economist

Довідково

Двигун "Трембіти" – це сучасний ремейк імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів, який вперше був використаний у німецькій бомбі V-1 у 1944 році. Труба двигуна – чорновий варіант. Під нею висить більш стильний сірий прямокутний корпус, що приховує систему наведення та боєголовку ракети "Трембіта" у базовій комплектації здатна розвивати швидкість до 400 км/год і має дальність польоту 200 км.

Нагадаємо

США провели успішний тест запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Ракета була оснащена телеметричним спільним тестовим елементом для перевірки бойової головки.