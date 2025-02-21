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Федоров впервые показал фото украинской ракеты «Трембита»

Федоров впервые показал фото украинской ракеты «Трембита»

Киев  •  УНН

 • 8446 просмотра

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На Defense Tech Forum 2025 представили дрон-ракету «Трембита», способную долететь до Москвы. Ракета развивает скорость до 400 км/ч, имеет дальность 200 км и стоит около 200 долларов.

На Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые показали дрон-ракету «Трембита», которая способна долететь до Москвы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

За три года в Украине появилось 1 500+ компаний - производителей дронов, ракет, роботов, РЭБов и инноваций. Большинства из этих разработок не существовало в 2022 году, а сейчас украинский рынок Defense Tech развивается невероятно быстро

- сообщил Федоров.

По его словам, за три года удалось «изменить правила игры в Defense Tech», поэтому сейчас можно выделить два ключевых фактора, которые стали геймченджерами: открытие рынков - принято 30+ революционных постановлений, которые убрали бюрократию, лишние разрешения, а также дали возможность зарабатывать предпринимателям.

Появилась конкуренция на рынке, производителям стало выгодно создавать оборонные технологии. Открыли рынок дронов, а потом масштабировали опыт на рынок РЭБа, роботов, боеприпасов и ракет. геймификация войны - бонусная система распределения дронов.

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Чем больше целей уничтожают наши военные, тем больше дополнительных БпЛА получают, а каких именно - выбирают самостоятельно. Геймификация дает прозрачность и создает определенную конкуренцию.

Также важный трек - инвестиции и гранты. Brave1 выдал уже более 470 грантов на 1,3+ млрд евро. Еще $40 млн только за 2024 год привлекли частные инвесторы благодаря Brave1. В Defense Tech Innovations Forum приняли участие 150 иностранных инвесторов, среди них - крупные оборонные компании, которые заинтересованы инвестировать в украинских разработчиков

- добавил Федоров.

Также он опубликовал фотографии с форума оборонных инноваций, на которых можно увидеть украинскую крылатую ракету «Трембита».

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Ранее УНН писал, что Украина начала разработку новой ракеты под названием «Трембита», которая должна стать важным элементом в стратегии обороны страны.

Одна из версий этой ракеты будет способна долететь до москвы.

Украина разрабатывает ракету, которая способна долететь до москвы - The Economist24.12.24, 02:34 • 21296 просмотров

Справочно

Двигатель «Трембиты» - это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя - черновой вариант. Под ней висит более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты «Трембита» в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км.

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 Напомним

США провели успешный тест запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Ракета была оснащена телеметрическим совместным тестовым элементом для проверки боевой головки. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Технологии
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