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США успішно протестували запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США успішно протестували запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

Київ • УНН

 • 24881 перегляди

США здійснили успішний тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Ванденберг. Ракета подолала 4200 миль до випробувального полігону на Маршаллових островах.

США провели успішний тест запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космодрому Ванденберг у Каліфорнії. Ракета була оснащена телеметричним спільним тестовим елементом для перевірки бойової головки. Про це повідомили Повітряні сили США, передає УНН.

Цей тестовий запуск є частиною регулярних і періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що ядерне стримування США залишається безпечним, надійним, ефективним і здатним стримувати загрози XXI століття, а також на забезпечення впевненості наших союзників. Після понад 300 подібних тестів цей тест є частиною зобов’язання країни підтримувати надійне стримування і не є відповіддю на поточні світові події,

- зазначили у повідомленні.

В.о. секретаря Повітряних сил Гарі Ашворт зазначив, що сьогоднішній тестовий запуск Minuteman III є одним із способів, яким Міністерство Повітряних сил демонструє готовність, точність і професіоналізм ядерних сил США. Він додав, що цей запуск також надає впевненість у летальності та ефективності місії ядерного стримування країни.

Командувач командування глобальних ударів Повітряних сил генерал Томас Бюссьєр підкреслив, що ядерний триад є основою національної безпеки США та союзників по всьому світу.

Цей тестовий запуск демонструє готовність і надійність наших міжконтинентальних балістичних ракет,

- сказав він.

Група тестування та оцінки 377-го підрозділу на космодромі Ванденберг здійснювала нагляд за проведенням тестового запуску. Це єдина організація в країні, яка спеціалізується на професійному проведенні тестів міжконтинентальних балістичних ракет, точно оцінюючи їхні поточні й майбутні можливості.

Полковник Дастін Гармон, командувач 377-го підрозділу, повідомив, що під час тесту їхня команда зібрала та проаналізувала показники ефективності та інші ключові дані для оцінки поточних можливостей ракетної системи. Він зазначив, що це дозволяє команді аналізувати та звітувати про точність і надійність поточної системи, одночасно перевіряючи прогнозовані вдосконалення ракетної системи.

Ракетний бойовий елемент подолав близько 4200 миль до випробувального полігону Рональда Рейгана, який знаходиться в Республіці Маршалові острови на атолі Кваджалейн у Тихому океані. Сенсори цього полігону, зокрема високоточні радіолокаційні та оптичні, підтримують дослідження, розробку, тестування та оцінку програм оборони та космічних ініціатив США.

"Полігон Рейгана підтримує всі місії Glory Trip", - сказав підполковник армії США Кейсі Рамфелт, директор полігону.

Цей тестовий запуск є кульмінацією місяців підготовки, до якої залучено численні урядові партнери.

Нагадаємо

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що до 2050 року можливо потроїти ядерну енергетику, якщо врахувати два ключові фактори: ставлення країн до зміни клімату та енергетичну безпеку.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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