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Потроїти ядерну енергію до 2050 року можливо - Гроссі

Потроїти ядерну енергію до 2050 року можливо - Гроссі

Київ • УНН

 • 23983 перегляди

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про можливість потроїти ядерну енергетику до 2050 року. Ключовими факторами є ставлення країн до зміни клімату та енергетична безпека, особливо в контексті відмови від російського газу.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що до 2050 року можливо потроїти ядерну енергетику, якщо врахувати два ключові фактори: ставлення країн до зміни клімату та енергетичну безпеку. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє УНН.

Ми можемо, якщо врахувати два фактори, окрім цифр, які є більш амбітними, ніж будь-що інше. Тут зійшлися два фактори. Один з них - це, звичайно, ставлення країн до зміни клімату. З цього приводу можуть точитися дебати, але важливі рішення приймалися і приймаються на основі сприйняття різних країн щодо цього питання разом з поглядами на енергетичну безпеку, яких ми не мали раніше,

- пояснив Гроссі.

За словами Гроссі, нинішня геополітична ситуація, зокрема через зменшення залежності від російського газу, сприяє зростанню інтересу до ядерної енергетики, особливо в Центральній та Східній Європі. Він зазначив, що країни замінюють старі ядерні реактори, а також активно будують нові, включаючи малі модульні реактори.

Отже, ми розглядаємо це як тенденцію, яка буде мати місце. За нашими оцінками, ми бачимо щонайменше подвоєння, потроєння може бути трохи складнішим,

- пояснив глава МАГАТЕ.

Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник11.02.25, 19:43 • 44354 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
rafael-hrossiРафаель Гроссі
mizhnarodne-ahentstvo-z-atomnoi-enerhiiМіжнародне агентство з атомної енергії

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