Потроїти ядерну енергію до 2050 року можливо - Гроссі
Київ • УНН
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про можливість потроїти ядерну енергетику до 2050 року. Ключовими факторами є ставлення країн до зміни клімату та енергетична безпека, особливо в контексті відмови від російського газу.
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що до 2050 року можливо потроїти ядерну енергетику, якщо врахувати два ключові фактори: ставлення країн до зміни клімату та енергетичну безпеку. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє УНН.
Ми можемо, якщо врахувати два фактори, окрім цифр, які є більш амбітними, ніж будь-що інше. Тут зійшлися два фактори. Один з них - це, звичайно, ставлення країн до зміни клімату. З цього приводу можуть точитися дебати, але важливі рішення приймалися і приймаються на основі сприйняття різних країн щодо цього питання разом з поглядами на енергетичну безпеку, яких ми не мали раніше,
За словами Гроссі, нинішня геополітична ситуація, зокрема через зменшення залежності від російського газу, сприяє зростанню інтересу до ядерної енергетики, особливо в Центральній та Східній Європі. Він зазначив, що країни замінюють старі ядерні реактори, а також активно будують нові, включаючи малі модульні реактори.
Отже, ми розглядаємо це як тенденцію, яка буде мати місце. За нашими оцінками, ми бачимо щонайменше подвоєння, потроєння може бути трохи складнішим,
Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник11.02.25, 19:43 • 44354 перегляди