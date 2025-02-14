Потроїти ядерну енергію до 2050 року можливо - Гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що до 2050 року можливо потроїти ядерну енергетику, якщо врахувати два ключові фактори: ставлення країн до зміни клімату та енергетичну безпеку. Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє УНН.

Ми можемо, якщо врахувати два фактори, окрім цифр, які є більш амбітними, ніж будь-що інше. Тут зійшлися два фактори. Один з них - це, звичайно, ставлення країн до зміни клімату. З цього приводу можуть точитися дебати, але важливі рішення приймалися і приймаються на основі сприйняття різних країн щодо цього питання разом з поглядами на енергетичну безпеку, яких ми не мали раніше, - пояснив Гроссі.

За словами Гроссі, нинішня геополітична ситуація, зокрема через зменшення залежності від російського газу, сприяє зростанню інтересу до ядерної енергетики, особливо в Центральній та Східній Європі. Він зазначив, що країни замінюють старі ядерні реактори, а також активно будують нові, включаючи малі модульні реактори.

Отже, ми розглядаємо це як тенденцію, яка буде мати місце. За нашими оцінками, ми бачимо щонайменше подвоєння, потроєння може бути трохи складнішим, - пояснив глава МАГАТЕ.

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