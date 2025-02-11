Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник

Добудова двох блоків ХАЕС підвищить стійкість енергосистеми. На сьогодні третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий - на 25%. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

На сьогодні добудова двох блоків є вкрай важливою для того, щоб підвищити стійкість енергосистеми. Тим більше ми розуміємо, що на сьогодні третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції готовий на 80%, четвертий блок — на 25% . В це будівництво вже фактично в свій час було вкладено певні кошти, і на сьогодні для компанії це досить швидкий варіант монтажу додаткового обладнання та добудови. В країни це 2 ГВт електричної енергії, що є вкрай важливим