Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник
Київ • УНН
Третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, четвертий - на 25%. Добудова двох блоків загальною потужністю 2 ГВт триватиме від 2,5 до 4 років та коштуватиме півмільярда євро.
Добудова двох блоків ХАЕС підвищить стійкість енергосистеми. На сьогодні третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий - на 25%. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні добудова двох блоків є вкрай важливою для того, щоб підвищити стійкість енергосистеми. Тим більше ми розуміємо, що на сьогодні третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції готовий на 80%, четвертий блок — на 25% . В це будівництво вже фактично в свій час було вкладено певні кошти, і на сьогодні для компанії це досить швидкий варіант монтажу додаткового обладнання та добудови. В країни це 2 ГВт електричної енергії, що є вкрай важливим
Також, за словами заступника міністра, добудова двох блоків - це в 2-3 рази швидше, ніж будівництво приблизно такої ж станції з нуля.
Україна може отримати також 2 додаткових атомних блоки на 2,2 ГВТ встановленої потужності, фактично за рекордно короткий час, за ціною значно дешевшої ринкової…
Нагадаємо
11 лютого Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.
За словами нардепа Олексія Гончаренка, на добудову ХАЕС планують витратити півмільярда євро.