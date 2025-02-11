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Україна може отримати два атомних блоки за рекордно короткий час - Колісник

Київ • УНН

 • 44354 перегляди

Третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, четвертий - на 25%. Добудова двох блоків загальною потужністю 2 ГВт триватиме від 2,5 до 4 років та коштуватиме півмільярда євро.

Добудова двох блоків ХАЕС підвищить стійкість енергосистеми. На сьогодні третій енергоблок Хмельницької АЕС готовий на 80%, а четвертий - на 25%. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

На сьогодні добудова двох блоків є вкрай важливою для того, щоб підвищити стійкість енергосистеми. Тим більше ми розуміємо, що на сьогодні третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції готовий на 80%, четвертий блок — на 25% . В це будівництво вже фактично в свій час було вкладено певні  кошти, і на сьогодні для компанії це досить швидкий варіант монтажу додаткового обладнання та добудови. В країни це 2 ГВт електричної енергії, що є вкрай важливим 

- повідомив Колісник.

Також, за словами заступника міністра, добудова двох блоків - це в 2-3 рази швидше, ніж будівництво приблизно такої ж станції з нуля. 

Україна може отримати також 2 додаткових атомних блоки на 2,2 ГВТ встановленої потужності, фактично за рекордно короткий час, за ціною значно дешевшої ринкової… 

- підсумував Колісник.

Нагадаємо 

11 лютого Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, на добудову ХАЕС планують витратити півмільярда євро. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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