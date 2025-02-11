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Рада проголосувала за закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС на півмільярда євро

Рада проголосувала за закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС на півмільярда євро

Київ • УНН

 • 34282 перегляди

Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.

Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької атомної станції. Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Деталі

"Рада підтримує закупівлю російського обладнання для Хмельницької атомної станції. Планується витратити на це півмільярда євро. Це якийсь сюр! Під час війни витрачати гроші на російські реактори! За — 261", — йдеться у повідомленні.

російські реактори планують привезти з Болгарії. У 2006 році Росатом виграв  тендер на зведення двох енергоблоків ВВЕР-1000 для АЕС Белене в Болгарії, втім проєкт заморозили. У 2012 році Болгарія повністю відмовилася від будівництва станції. 

Нагадаємо

В квітні Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який передбачає прийняття рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції.

У травні 2024 року Кабміном було ухвалено рішення про виділення 7,1 мільярда гривень для відбудови енергосистеми країни. За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, завершення будівництва третього енергоблоку Хмельницької АЕС займе 2,5-3 роки, а четвертого – до 4 років.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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