Рада проголосовала за закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС на полмиллиарда евро
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС, стоимостью полмиллиарда евро. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет.
Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой атомной станции. Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал нардепа Алексея Гончаренко.
Детали
"Совет поддерживает закупку российского оборудования для Хмельницкой атомной станции. Планируется потратить на это полмиллиарда евро. Это какой-то сюр! Во время войны тратить деньги на российские реакторы! За - 261", - говорится в сообщении.
Напомним
В апреле Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.
В мае 2024 года Кабмином было принято решение о выделении 7,1 миллиарда гривен для восстановления энергосистемы страны. По словам Министра энергетики Германа Галущенко, завершение строительства третьего энергоблока Хмельницкой АЭС займет 2,5-3 года, а четвертого - до 4 лет.