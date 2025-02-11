Украина может получить два атомных блока за рекордно короткое время - Колиснык
Киев • УНН
Третий энергоблок Хмельницкой АЭС готов на 80%, четвертый - на 25%. Достройка двух блоков общей мощностью 2 ГВт продлится от 2,5 до 4 лет и будет стоить полмиллиарда евро.
Достройка двух блоков ХАЭС повысит устойчивость энергосистемы. На сегодня третий энергоблок Хмельницкой АЭС готов на 80%, а четвертый - на 25%. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колиснык в эфире телемарафона, передает УНН.
На сегодня достройка двух блоков является крайне важной для того, чтобы повысить устойчивость энергосистемы. Тем более мы понимаем, что на сегодня третий энергоблок Хмельницкой атомной электростанции готов на 80%, четвертый блок - на 25%. В это строительство уже фактически в свое время были вложены определенные средства, и на сегодня для компании это достаточно быстрый вариант монтажа дополнительного оборудования и достройки. В страны это 2 ГВт электрической энергии, что является крайне важным
Также, по словам замминистра, достройка двух блоков - это в 2-3 раза быстрее, чем строительство примерно такой же станции с нуля.
Украина может получить также 2 дополнительных атомных блока на 2,2 ГВТ установленной мощности, фактически за рекордно короткое время, по цене значительно дешевле рыночной...
Напомним
11 февраля Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, на достройку ХАЭС планируют потратить полмиллиарда евро.