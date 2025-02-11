Украина может получить два атомных блока за рекордно короткое время - Колиснык

Достройка двух блоков ХАЭС повысит устойчивость энергосистемы. На сегодня третий энергоблок Хмельницкой АЭС готов на 80%, а четвертый - на 25%. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колиснык в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня достройка двух блоков является крайне важной для того, чтобы повысить устойчивость энергосистемы. Тем более мы понимаем, что на сегодня третий энергоблок Хмельницкой атомной электростанции готов на 80%, четвертый блок - на 25%. В это строительство уже фактически в свое время были вложены определенные средства, и на сегодня для компании это достаточно быстрый вариант монтажа дополнительного оборудования и достройки. В страны это 2 ГВт электрической энергии, что является крайне важным