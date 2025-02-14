Утроить ядерную энергию до 2050 года возможно - Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что к 2050 году возможно утроить ядерную энергетику, если учесть два ключевых фактора: отношение стран к изменению климата и энергетическую безопасность. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает УНН.

Мы можем, если учесть два фактора, кроме цифр, которые являются более амбициозными, чем что-либо другое. Здесь сошлись два фактора. Один из них - это, конечно, отношение стран к изменению климата. По этому поводу могут идти дебаты, но важные решения принимались и принимаются на основе восприятия разных стран по этому вопросу вместе со взглядами на энергетическую безопасность, которых мы не имели раньше, - объяснил Гросси.

По словам Гросси, нынешняя геополитическая ситуация, в частности из-за уменьшения зависимости от российского газа, способствует росту интереса к ядерной энергетике, особенно в Центральной и Восточной Европе. Он отметил, что страны заменяют старые ядерные реакторы, а также активно строят новые, включая малые модульные реакторы.

Итак, мы рассматриваем это как тенденцию, которая будет иметь место. По нашим оценкам, мы видим как минимум удвоение, утроение может быть немного сложнее, - пояснил глава МАГАТЭ.

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