США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Киев • УНН
США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.
США провели успешный тест запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Ракета была оснащена телеметрическим совместным тестовым элементом для проверки боевой головки. Об этом сообщили Воздушные силы США, передает УНН.
Этот тестовый запуск является частью регулярных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что ядерное сдерживание США остается безопасным, надежным, эффективным и способным сдерживать угрозы XXI века, а также на обеспечение уверенности наших союзников. После более 300 подобных тестов этот тест является частью обязательства страны поддерживать надежное сдерживание и не является ответом на текущие мировые события,
И.о. секретаря Воздушных сил Гари Ашворт отметил, что сегодняшний тестовый запуск Minuteman III является одним из способов, которым Министерство Воздушных сил демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США. Он добавил, что этот запуск также придает уверенность в летальности и эффективности миссии ядерного сдерживания страны.
Командующий командования глобальных ударов Воздушных сил генерал Томас Бюссьер подчеркнул, что ядерный триад является основой национальной безопасности США и союзников по всему миру.
Этот тестовый запуск демонстрирует готовность и надежность наших межконтинентальных баллистических ракет,
Группа тестирования и оценки 377-го подразделения на космодроме Ванденберг осуществляла надзор за проведением тестового запуска. Это единственная организация в стране, которая специализируется на профессиональном проведении тестов межконтинентальных баллистических ракет, точно оценивая их текущие и будущие возможности.
Полковник Дастин Гармон, командующий 377-го подразделения, сообщил, что во время теста их команда собрала и проанализировала показатели эффективности и другие ключевые данные для оценки текущих возможностей ракетной системы. Он отметил, что это позволяет команде анализировать и отчитываться о точности и надежности текущей системы, одновременно проверяя прогнозируемые усовершенствования ракетной системы.
Ракетный боевой элемент преодолел около 4200 миль до испытательного полигона Рональда Рейгана, который находится в Республике Маршалловы острова на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Сенсоры этого полигона, в частности высокоточные радиолокационные и оптические, поддерживают исследования, разработку, тестирование и оценку программ обороны и космических инициатив США.
"Полигон Рейгана поддерживает все миссии Glory Trip", - сказал подполковник армии США Кейси Рамфелт, директор полигона.
Этот тестовый запуск является кульминацией месяцев подготовки, к которой привлечены многочисленные правительственные партнеры.
Напомним
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что к 2050 году возможно утроить ядерную энергетику, если учесть два ключевых фактора: отношение стран к изменению климата и энергетическую безопасность.