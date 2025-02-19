США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ukenru
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
12:14 • 111290 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
11:19 • 128946 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
10:06 • 140948 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
09:20 • 137834 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
08:16 • 167862 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 160472 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля
19 февраля, 04:10 • 157607 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
18 февраля, 17:15 • 134957 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 129819 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 137217 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 173285 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 145063 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

08:52 • 146646 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

10:04 • 151954 просмотра
"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

"Укрепляют переговорную позицию путина": Писториус дал оценку заявлениям США относительно будущего Украины в НАТО

10:55 • 122586 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

12:14 • 111290 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

08:16 • 167862 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 160472 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 173285 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 157607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

10:04 • 151954 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

08:52 • 146646 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 145063 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 117676 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 133280 просмотра
Актуальное
США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Киев  •  УНН

 • 4919 просмотра

Read in English

США осуществили успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг. Ракета преодолела 4200 миль до испытательного полигона на Маршалловых островах.

США провели успешный тест запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Ракета была оснащена телеметрическим совместным тестовым элементом для проверки боевой головки. Об этом сообщили Воздушные силы США, передает УНН.

Этот тестовый запуск является частью регулярных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что ядерное сдерживание США остается безопасным, надежным, эффективным и способным сдерживать угрозы XXI века, а также на обеспечение уверенности наших союзников. После более 300 подобных тестов этот тест является частью обязательства страны поддерживать надежное сдерживание и не является ответом на текущие мировые события,

- отметили в сообщении.

И.о. секретаря Воздушных сил Гари Ашворт отметил, что сегодняшний тестовый запуск Minuteman III является одним из способов, которым Министерство Воздушных сил демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США. Он добавил, что этот запуск также придает уверенность в летальности и эффективности миссии ядерного сдерживания страны.

Командующий командования глобальных ударов Воздушных сил генерал Томас Бюссьер подчеркнул, что ядерный триад является основой национальной безопасности США и союзников по всему миру.

Этот тестовый запуск демонстрирует готовность и надежность наших межконтинентальных баллистических ракет,

- сказал он.

Группа тестирования и оценки 377-го подразделения на космодроме Ванденберг осуществляла надзор за проведением тестового запуска. Это единственная организация в стране, которая специализируется на профессиональном проведении тестов межконтинентальных баллистических ракет, точно оценивая их текущие и будущие возможности.

Полковник Дастин Гармон, командующий 377-го подразделения, сообщил, что во время теста их команда собрала и проанализировала показатели эффективности и другие ключевые данные для оценки текущих возможностей ракетной системы. Он отметил, что это позволяет команде анализировать и отчитываться о точности и надежности текущей системы, одновременно проверяя прогнозируемые усовершенствования ракетной системы.

Ракетный боевой элемент преодолел около 4200 миль до испытательного полигона Рональда Рейгана, который находится в Республике Маршалловы острова на атолле Кваджалейн в Тихом океане. Сенсоры этого полигона, в частности высокоточные радиолокационные и оптические, поддерживают исследования, разработку, тестирование и оценку программ обороны и космических инициатив США.

"Полигон Рейгана поддерживает все миссии Glory Trip", - сказал подполковник армии США Кейси Рамфелт, директор полигона.

Этот тестовый запуск является кульминацией месяцев подготовки, к которой привлечены многочисленные правительственные партнеры.

Напомним

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что к 2050 году возможно утроить ядерную энергетику, если учесть два ключевых фактора: отношение стран к изменению климата и энергетическую безопасность.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости МираТехнологии
voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы