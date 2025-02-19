США успешно протестировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели успешный тест запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Ракета была оснащена телеметрическим совместным тестовым элементом для проверки боевой головки. Об этом сообщили Воздушные силы США, передает УНН.



Этот тестовый запуск является частью регулярных и периодических мероприятий, направленных на демонстрацию того, что ядерное сдерживание США остается безопасным, надежным, эффективным и способным сдерживать угрозы XXI века, а также на обеспечение уверенности наших союзников. После более 300 подобных тестов этот тест является частью обязательства страны поддерживать надежное сдерживание и не является ответом на текущие мировые события,