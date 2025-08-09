путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море перед встречей с Дональдом Трампом. Позиции сторон существенно различаются, а бомбардировки рф продолжаются.
Российский диктатор владимир путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на The Economist.
... путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне саммита. Источники сообщают, что возможен и более радикальный прорыв, когда будет достигнут более широкий спектр соглашений, определяющих, каким в конечном итоге может быть замораживание конфликта
Однако, как отмечает The Economist, позиции Украины, россии и США по-прежнему значительно различаются, а также существуют сомнения относительно истинных намерений путина. Пока что его бомбардировки продолжаются, резюмирует издание.
Украина и Европа отклонили предложение путина о прекращении огня и выдвинули свое - СМИ09.08.25, 19:07 • 3480 просмотров
Напомним
Лондон сегодня примет встречу советников по вопросам безопасности с участием представителей Соединенных Штатов, Украины и Европы. Встречу возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.