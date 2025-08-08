$41.460.15
15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 21797 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 36268 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 27073 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 57000 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 53344 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 41728 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 34054 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 68295 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24973 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко

Киев • УНН

 • 5112 просмотра

Как сообщила премьер Свириденко, Совет ЕС одобрил предоставление Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к курсу реформ Украины.

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине трех миллиардов евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе

- написала Свириденко.

Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр

Справочно

Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от ЕС объемом €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Антонина Туманова

