Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Киев • УНН
Как сообщила премьер Свириденко, Совет ЕС одобрил предоставление Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к курсу реформ Украины.
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине трех миллиардов евро в рамках Ukraine Facility. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр02.08.25, 14:37 • 164863 просмотра
Справочно
Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от ЕС объемом €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.