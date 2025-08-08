Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
Київ • УНН
Як повідомила прем'єрка Свириденко, Рада ЄС схвалила надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до курсу реформ України.
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні трьох мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.
Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі
Довідково
Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від ЄС обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.