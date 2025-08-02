$41.710.00
47.750.00
ukenru
11:37 • 7666 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 43697 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 153361 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 139801 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 83292 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 88969 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 160227 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 72950 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 157123 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 153479 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1м/с
42%
750мм
Популярнi новини
"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди2 серпня, 03:00 • 41703 перегляди
Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводиPhotoVideo2 серпня, 03:20 • 31725 перегляди
Король Малайзії вперше відвідає росію на запрошення путіна2 серпня, 04:13 • 16749 перегляди
Київ та області під загрозою балістики зі сходу2 серпня, 05:07 • 8106 перегляди
Трамп: американські атомні підводні човни "ближче до росії"07:35 • 43470 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 153364 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 86743 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 139805 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 104026 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 160229 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 28557 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 68831 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 88066 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 164829 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 199417 перегляди
Актуальне
Шахед-136
ФАБ-250
The New York Times
Нафта
CST-100 Starliner

Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр

Київ • УНН

 • 7662 перегляди

Уряд України затвердив зміни до Плану України для Ukraine Facility. Нова версія має бути затверджена Радою ЄС до кінця вересня, що дозволить звітувати за третій квартал 2025 року за новим графіком.

Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр

Уряд затвердив зміни до Плану України для Ukraine Facility, до кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook у суботу, пише УНН.

Учора уряд України ухвалив рішення про внесення змін до Плану України для Ukraine Facility

- написав Соболев.

Чому це важливо

"Хочу пояснити, чому це важливо. З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки - деякі з них подовжити, а деякі і скоротити, а також - додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків", - зазначив міністр.

Він зауважив, що можливість внесення змін до Плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility, "і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців".

Що передбачається

"Важливо, що обсяг та зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були. Ми надалі будемо виконувати План відповідно до його оновленої версії", - наголосив Соболев.

З його слів, "зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком". "І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану", - зазначив міністр економіки.

Як вказали у Мінекономіки, після затвердження змін до Плану України, "Україна надішле підтриману урядом версію Плану на фінальну оцінку до Європейської комісії".

До кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, і це завершить формалізацію процесу

- підкреслив Соболев.

У Мінекономіки додали: "Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить зміни до кінця вересня, і це дозволить нам відзвітувати за третій квартал 2025 року вже за новим графіком виконання запланованих кроків".

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від ЄС обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна