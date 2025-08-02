Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр

Уряд затвердив зміни до Плану України для Ukraine Facility, до кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у Facebook у суботу, пише УНН.

Учора уряд України ухвалив рішення про внесення змін до Плану України для Ukraine Facility - написав Соболев.

Чому це важливо

"Хочу пояснити, чому це важливо. З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки - деякі з них подовжити, а деякі і скоротити, а також - додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків", - зазначив міністр.

Він зауважив, що можливість внесення змін до Плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility, "і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців".

Що передбачається

"Важливо, що обсяг та зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були. Ми надалі будемо виконувати План відповідно до його оновленої версії", - наголосив Соболев.

З його слів, "зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком". "І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану", - зазначив міністр економіки.

Як вказали у Мінекономіки, після затвердження змін до Плану України, "Україна надішле підтриману урядом версію Плану на фінальну оцінку до Європейської комісії".

До кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, і це завершить формалізацію процесу - підкреслив Соболев.

У Мінекономіки додали: "Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить зміни до кінця вересня, і це дозволить нам відзвітувати за третій квартал 2025 року вже за новим графіком виконання запланованих кроків".

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від ЄС обсягом €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.