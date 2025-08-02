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Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр

Киев • УНН

 • 4884 просмотра

Правительство Украины утвердило изменения в План Украины для Ukraine Facility. Новая версия должна быть утверждена Советом ЕС до конца сентября, что позволит отчитываться за третий квартал 2025 года по новому графику.

Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр

Правительство утвердило изменения в План Украины для Ukraine Facility, до конца сентября эту новую версию должен утвердить Совет ЕС, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в Facebook в субботу, пишет УНН.

Вчера правительство Украины приняло решение о внесении изменений в План Украины для Ukraine Facility

- написал Соболев.

Почему это важно

"Хочу объяснить, почему это важно. С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас время актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки - некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также - добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов", - отметил министр.

Он отметил, что возможность внесения изменений в План обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility, "и наши команды совместно работали над согласованием корректировок последние несколько месяцев".

Что предполагается

"Важно, что объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были. Мы в дальнейшем будем выполнять План в соответствии с его обновленной версией", - подчеркнул Соболев.

По его словам, "изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику". "И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальном формировании Плана", - отметил министр экономики.

Как указали в Минэкономики, после утверждения изменений в План Украины, "Украина направит поддержанную правительством версию Плана на финальную оценку в Европейскую комиссию".

До конца сентября эту новую версию должен утвердить Совет ЕС, и это завершит формализацию процесса

- подчеркнул Соболев.

В Минэкономики добавили: "Мы ожидаем, что Совет ЕС утвердит изменения до конца сентября, и это позволит нам отчитаться за третий квартал 2025 года уже по новому графику выполнения запланированных шагов".

Справка

Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от ЕС объемом €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Юлия Шрамко

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