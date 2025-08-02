Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр

Правительство утвердило изменения в План Украины для Ukraine Facility, до конца сентября эту новую версию должен утвердить Совет ЕС, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в Facebook в субботу, пишет УНН.

Вчера правительство Украины приняло решение о внесении изменений в План Украины для Ukraine Facility - написал Соболев.

Почему это важно

"Хочу объяснить, почему это важно. С момента, когда мы начинали готовить План Украины, прошло уже два года. И сейчас время актуализировать наши обязательства: адаптировать сроки - некоторые из них продлить, а некоторые и сократить, а также - добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов", - отметил министр.

Он отметил, что возможность внесения изменений в План обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility, "и наши команды совместно работали над согласованием корректировок последние несколько месяцев".

Что предполагается

"Важно, что объем и содержание наших обязательств перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были. Мы в дальнейшем будем выполнять План в соответствии с его обновленной версией", - подчеркнул Соболев.

По его словам, "изменения будут касаться шагов от 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику". "И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальном формировании Плана", - отметил министр экономики.

Как указали в Минэкономики, после утверждения изменений в План Украины, "Украина направит поддержанную правительством версию Плана на финальную оценку в Европейскую комиссию".

До конца сентября эту новую версию должен утвердить Совет ЕС, и это завершит формализацию процесса - подчеркнул Соболев.

В Минэкономики добавили: "Мы ожидаем, что Совет ЕС утвердит изменения до конца сентября, и это позволит нам отчитаться за третий квартал 2025 года уже по новому графику выполнения запланированных шагов".

Справка

Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от ЕС объемом €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.