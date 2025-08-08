$41.460.15
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
13:00 • 21673 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 19511 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 41908 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 49179 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 39365 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 33114 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 61103 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24659 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 63034 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых

Киев • УНН

 • 4648 просмотра

Журналистское расследование выявило признаки возможной координации действий нардепа Сергея Кузьминых и фармгиганта "Дарница" для монополизации рынка. Это может свидетельствовать о конфликте интересов и злоупотреблении влиянием.

Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых

Использование депутатских полномочий для продвижения интересов конкретного бизнеса — это опасная тенденция, подрывающая доверие к власти и создающая риски для экономической безопасности государства. Журналистское расследование УНН выявило признаки возможной координации действий между народным депутатом, главой подкомитета Верховной Рады по вопросам фармации Сергеем Кузьминых и фармацевтическим гигантом "Дарница". Собранные факты указывают на вероятный конфликт интересов и потенциальное злоупотребление влиянием, что подпадает под действие статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН.

По данным источников, близких к семье владельцев "Дарницы" Екатерины и Глеба Загорий, еще год назад компания, вероятно, разработала план перераспределения фармацевтического рынка. Главная цель – монополизация фармацевтического рынка, устранение крупных дистрибьюторов и мелких производителей, а также формирование общественного мнения о том, что за высокие цены на лекарства ответственны именно аптечные сети, а не производители. Для реализации этого замысла, который требовал политической поддержки, к сотрудничеству, по информации источников, якобы привлекли Сергея Кузьминых – давнего знакомого семьи Загорий.

Информационная атака на аптечный маркетинг

Первый этап – публичная кампания против аптечного маркетинга. Основным тезисом кампании стала идея, что "маркетинг между аптеками и фармпроизводителями нужно запретить, ведь именно он главная причина высоких цен на лекарства в Украине". Впоследствии Министерство здравоохранения таки запретило маркетинговые договоры. Однако на цены на лекарства это никак не повлияло – они либо просто не снизились, либо даже выросли на часть позиций.

В то же время фармгигант "Дарница", по данным аналитиков, остался в "плюсе", в отличие от украинских пациентов. Так, без маркетинговых платежей ежемесячная прибыль фармкомпании "Дарница" выросла ориентировочно на полмиллиарда гривен. Ведь маркетинговые платежи аптекам больше не выплачивают, а обещанное снижение цен на лекарства, которое должно было быть обеспечено сэкономленными средствами – так и не произошло.

Правительство, понимая безрезультативность реформы, анонсировало возможный пересмотр запрета маркетинговых платежей. Так, заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов на последнем совещании по регулированию фармацевтического рынка под председательством заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук заявил, что запрет маркетинга не дал ожидаемых результатов, цены не снизились, а кое-где выросли на 5-10 и более процентов. В свою очередь представители аптек предложили разрешить заключение таких договоров с четким ограничением на уровне 15%. По их мнению, это позволит стабилизировать ситуацию, поддержать конкуренцию, предотвратить закрытие аптек, особенно в регионах.

Совпадение риторики – вероятное доказательство лоббизма

Однако, возможный лоббист "Дарницы" Сергей Кузьминых продолжает "гнуть свою линию". Даже несмотря на общее признание фармрынка, что инструмент запрета маркетинга не дал ожидаемых результатов, в виде повышения доступности лекарств – Кузьминых продолжает продвигать идею полного отказа от маркетинговых соглашений, снова и снова повторяя тезисы, которые почти дословно совпадают с официальной позицией "Дарницы".

Контент-анализ публикаций, заявлений и выступлений нардепа Кузьминых в соцсетях показал синхронность не только в общих оценках ситуации, но и в формулировках и аргументах. Юрист Олег Шрам отмечает, что такое сходство может быть основанием для официальной лингвистической экспертизы. Которая может установить: общность авторства заявлений, обстоятельства подготовки и даже возможную координацию с бизнесом.

Финансовая связь

Еще одним важным поводом для проверки Сергея Кузьминых антимонопольными органами Украины является его финансовая связь с семьей Загорий, владельцев фармкомпании "Дарница". Ведь, как УНН сообщал ранее, еще до избрания Кузьминых в парламент (ред. ориентировочно в 2016-2018 годах) благотворительная организация "Фонд семьи Загорий" перечислила более 9,5 млн грн в фонд братьев Кузьминых, соучредителем которого и был будущий нардеп. Интересен также тот факт, что в тот же период Кузьминых работал членом комиссии Министерства здравоохранения, которая занималась прекращением действия регистрационных удостоверений, и не трудно догадаться, с чем была связана такая щедрость семьи Загорий.

На фото: Глеб Загорий, Сергей Кузьминых, Олег Кузьминых, Екатерина Загорий
На фото: Глеб Загорий, Сергей Кузьминых, Олег Кузьминых, Екатерина Загорий

Кроме того, основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН также подчеркнул, что подобная ситуация может свидетельствовать о злоупотреблении влиянием, предусмотренном статьей 369-2 Уголовного кодекса Украины. Юрист подчеркнул, что если нардеп, пользуясь служебным положением, действует в интересах конкретного бизнеса, с которым связан финансовыми или другими видами выгоды – это можно квалифицировать как неправомерное использование влияния. По мнению юриста, участие парламентария в продвижении коммерческих инициатив, при наличии финансовых связей или иной выгоды, создает угрозу для экономической безопасности Украины и противоречит самим основам парламентаризма.

Коррупционный шлейф

Ситуацию усложняет и то, что это не первый скандал Сергея Кузьминых. Так, в 2022 году НАБУ зафиксировало, как нардеп получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. По версии следствия – эти деньги он получил за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования в одну из житомирских клиник. Дело передано в Высший антикоррупционный суд, но его рассмотрение затягивается стороной защиты: из 86 назначенных заседаний – 31 было сорвано из-за неявки адвокатов, а сам Кузьминых пропустил 22 заседания. Несмотря на это, Кузьминых продолжает возглавлять подкомитет по вопросам фармации Верховной Рады Украины.

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Верховная Рада
Украина