Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 330 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17 • 11687 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 28350 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 47533 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 53231 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 48029 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 38358 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 42916 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51159 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34919 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
86%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 38108 просмотра
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 7818 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 22354 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 12945 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 16346 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 1058 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 4534 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34819 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 131585 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 176381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Александр Бильчук
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 12949 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 31690 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42232 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 131585 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 42688 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может быть уверена в возвращении всех похищенных россией детей. Он подчеркнул, что партнеры и журналисты поднимают этот вопрос, и это очень важно, ведь иначе рф сделает все, чтобы его забыли.

Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"

Если Украина перестанет говорить о возвращении всех украинских детей, то россия сделает все, чтобы этот вопрос забылся. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о том, будет ли уверенность в том, что все украинские дети, похищенные Россией, вернутся к своим родителям в Украину, Зеленский ответил:

"Мы имеем дело с россией, поэтому буду честен — мы не можем быть в этом уверены. Но это самый сложный вопрос, и очень важно, что партнеры его поднимают, и очень важно, что вы, уважаемые журналисты, его поднимаете. Потому что если мы не будем об этом говорить, россия сделает все, чтобы этот вопрос забылся", – отметил глава Украины. 

Напомним

Украина вернула 1892 ребенка, похищенных россией, усиливая дипломатическое и юридическое давление. Министерство юстиции обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации, из которых 9221 верифицировано.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина