Зеленский о возвращении похищенных рф детей: "Это самый сложный вопрос, и важно, что партнеры его поднимают"

Если Украина перестанет говорить о возвращении всех украинских детей, то россия сделает все, чтобы этот вопрос забылся. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о том, будет ли уверенность в том, что все украинские дети, похищенные Россией, вернутся к своим родителям в Украину, Зеленский ответил:

"Мы имеем дело с россией, поэтому буду честен — мы не можем быть в этом уверены. Но это самый сложный вопрос, и очень важно, что партнеры его поднимают, и очень важно, что вы, уважаемые журналисты, его поднимаете. Потому что если мы не будем об этом говорить, россия сделает все, чтобы этот вопрос забылся", – отметил глава Украины.

Напомним

Украина вернула 1892 ребенка, похищенных россией, усиливая дипломатическое и юридическое давление. Министерство юстиции обрабатывает более 20 тысяч сообщений о депортации, из которых 9221 верифицировано.