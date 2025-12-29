Зеленський про повернення викрадених рф дітей: "Це найскладніше питання, і важливо, що партнери його піднімають"

Якщо Україна припинить говорити про повернення усіх українських дітей, то росія зробить усе, щоб це питання забулося. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Відповідаючи на питання про те, чи буде певність того, що всі українські діти, викрадені росією, повернуться до своїх батьків в Україну, Зеленський відповів:

"Ми маємо справи з росією, тому буду чесним — ми не можемо бути в цьому впевнені. Але це найскладніше питання, і дуже важливо, що партнери його піднімають, і дуже важливо, що ви, шановні журналісти, його піднімаєте. Бо якщо ми не будемо про це говорити, росія зробить все, щоб це питання забулося", – зазначив глава України.

Україна повернула 1892 дитини, викрадені росією, посилюючи дипломатичний та юридичний тиск. Міністерство юстиції опрацьовує понад 20 тисяч повідомлень про депортацію, з яких 9221 верифіковано.