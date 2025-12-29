$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
15:25 • 5394 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 7700 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
12:21 • 12278 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 13915 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18721 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35396 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54688 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59074 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51835 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Зеленський про повернення викрадених рф дітей: "Це найскладніше питання, і важливо, що партнери його піднімають"

Київ • УНН

 • 2382 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути впевнена у поверненні всіх викрадених росією дітей. Він наголосив, що партнери та журналісти піднімають це питання, і це дуже важливо, адже інакше рф зробить усе, щоб його забули.

Зеленський про повернення викрадених рф дітей: "Це найскладніше питання, і важливо, що партнери його піднімають"

Якщо Україна припинить говорити про повернення усіх українських дітей, то росія зробить усе, щоб це питання забулося. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання про те, чи буде певність того, що всі українські діти, викрадені росією, повернуться до своїх батьків в Україну, Зеленський відповів:

"Ми маємо справи з росією, тому буду чесним — ми не можемо бути в цьому впевнені. Але це найскладніше питання, і дуже важливо, що партнери його піднімають, і дуже важливо, що ви, шановні журналісти, його піднімаєте. Бо якщо ми не будемо про це говорити, росія зробить все, щоб це питання забулося", – зазначив глава України. 

Нагадаємо

Україна повернула 1892 дитини, викрадені росією, посилюючи дипломатичний та юридичний тиск. Міністерство юстиції опрацьовує понад 20 тисяч повідомлень про депортацію, з яких 9221 верифіковано.

Ольга Розгон

