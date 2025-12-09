Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини

Україна посилює дипломатичний та юридичний тиск на росію з метою повернення українських дітей. Днями Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію що має сприяти цьому процесу. УНН поспілкувався з керівником проєктів ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA" Максим Максимов, якій повідомив, що на Батьківщину було повернуто 1892 дитини.

До повернення викрадених росією дітей спільно з державою долучилися громадські організації та міжнародні партнери.

Водночас Міністерство юстиції вже опрацьовує понад 20 тисяч повідомлень про депортацію чи примусове переміщення, із яких 9221 кейсів уже верифіковано. Однак опір росії робить процес вкрай складним і небезпечним.

росія не бажає співпрацювати. Більше того, вона системно протидіє поверненню дітей. Саме тому їм змінюються імена, їх розкидують по різних віддалених регіонах, видають всім російські паспорти: тому що, це все ускладнює ідентифікацію, пошук і встановлення місцезнаходження дітей, відповідно, і процеси повернення. Ну, і я вже не кажу про труднощі з вільного пересування на окуповані території. Чисто політично, росії це абсолютно не вигідно повертати нам дітей, тому що вони повертають свідків воєнних злочинів, щонайменше