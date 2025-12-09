$42.060.13
Ексклюзив
07:00 • 8 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти
8 грудня, 21:21
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВ
8 грудня, 21:42
Проєкт "первоисточник": росія переписує національну ідентичність дітей на ТОТ України - ЦПД
8 грудня, 21:59
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16
01:53
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД
03:32
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
6 грудня, 12:23
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Донецька область
Лондон
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Україна повернула 1892 дитини, викрадені росією, посилюючи дипломатичний та юридичний тиск. Міністерство юстиції опрацьовує понад 20 тисяч повідомлень про депортацію, з яких 9221 верифіковано.

Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини

Україна посилює дипломатичний та юридичний тиск на росію з метою повернення українських дітей. Днями Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію що має сприяти цьому процесу. УНН поспілкувався з керівником проєктів ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA" Максим Максимов, якій повідомив, що на Батьківщину було повернуто 1892 дитини.

До повернення викрадених росією дітей спільно з державою долучилися громадські організації та міжнародні партнери.

Водночас Міністерство юстиції вже опрацьовує понад 20 тисяч повідомлень про депортацію чи примусове переміщення, із яких 9221 кейсів уже верифіковано. Однак опір росії робить процес вкрай складним і небезпечним.

росія не бажає співпрацювати. Більше того, вона системно протидіє поверненню дітей. Саме тому їм змінюються імена, їх розкидують по різних віддалених регіонах, видають всім російські паспорти: тому що, це все ускладнює ідентифікацію, пошук і встановлення місцезнаходження дітей, відповідно, і процеси повернення. Ну, і я вже не кажу про труднощі з вільного пересування на окуповані території. Чисто політично, росії це абсолютно не вигідно повертати нам дітей, тому що вони повертають свідків воєнних злочинів, щонайменше

- повідомляє керівник проєктів “Bring Kids Back UA”.

Важливим елементом роботи є міжнародна співпраця та документування злочинів. Україна тісно співпрацює з правозахисними організаціями та, зокрема, Гуманітарною лабораторією Єльського університету. Команда Yale надала докази примусових усиновлень та існування 210 інституцій, які використовуються росією системно для виправдання індукцій та мілітаризації українських дітей, каже Максимов. Саме ці матеріали вже стали предметом розгляду на Раді безпеки ООН.

Детальніше про процес пошуку, повернення та реінтеграції дітей читайте у матеріалі УНН "Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ".

Алла Кіосак

Суспільство
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Рада Безпеки ООН
Єльський університет
Україна