Єльський університет

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19620 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134770 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125510 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126970 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125433 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127931 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192569 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115365 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Рубіо заперечив відновлення програми з розслідування викрадень українських дітей росією

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив відновлення програми з розслідування викрадень українських дітей росією, зазначивши, що вона не фінансується.

Політика • 28 березня, 14:25 • 26339 перегляди

У Держдепі спростували видалення даних про викрадення українських дітей росією

Інформація, зібрана проєктом Єльського університету щодо викрадення дітей, не була видалена попри припинення фінансування. В Держдепі запевнили, що дані не були втрачені.

Суспільство • 19 березня, 23:04 • 20016 перегляди

У США видалили докази викрадення рф дітей з України через рішення уряду Трампа

Через припинення програми відстеження викрадених дітей, було видалено докази воєнних злочинів на 26 млн доларів. Законодавці закликають відновити ініціативу.

Війна • 19 березня, 10:02 • 15707 перегляди

Скорочення Маска в США вплинули на команду, яка намагається врятувати викрадених українських дітей з рф - ЗМІ

Уряд США скоротив фінансування групи експертів, які допомагали повертати українських дітей, насильно депортованих до росії. Завдяки їхнім зусиллям сотні дітей повернулися додому.

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XIII Книжковий Арсенал у Києві: коли розпочнеться та що готують організатори

У Києві з 29 травня по 1 червня пройде XIII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Захід відбудеться на першому поверсі Старого арсеналу з сімома сценами та шістьма тематичними напрямами.

Культура • 5 лютого, 13:24 • 43160 перегляди

Літаки путіна використовували для депортації українських дітей - доповідь

Єльський університет виявив докази використання літаків адміністрації путіна для депортації українських дітей. Дослідження відстежило 314 депортованих дітей, з яких 148 внесені до баз усиновлення рф.

Війна • 4 грудня, 03:11 • 93858 перегляди

Дослідники ідентифікували сотні українських дітей із Донеччини та Луганщини, яких викрала росія

Дослідники Yale ідентифікували сотні викрадених рф дітей з Донецької та Луганської областей. 148 дітей вже в російських базах даних, 166 розміщено в російських сім'ях.

Суспільство • 3 грудня, 18:54 • 29931 перегляди

Єльський університет запускає курс про вплив Бейонсе на культуру та політику

Єльський університет відкриває новий навчальний курс, присвячений творчості Бейонсе за останні 11 років. Програма досліджуватиме вплив співачки на культуру, політику та соціальне середовище через призму чорношкірих інтелектуалів.

Новини Світу • 13 листопада, 08:31 • 107305 перегляди

У США понад 700 студентів затримали через пропалестинські протести

Понад 700 студентів були затримані по всій території США за останній тиждень під час пропалестинських мітингів і протестів, згідно з аналізом заяв поліції, проведеним The New York Times.

Суспільство • 28 квітня, 00:55 • 56120 перегляди

Косметичний гігант Avon продовжує працювати у рф, попри війну в Україні

Косметична компанія Avon продовжує свою діяльність в росії, незважаючи на критику, наймаючи торгових агентів і виробляючи продукцію.

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