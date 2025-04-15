Держсекретар США Марко Рубіо заперечив відновлення програми з розслідування викрадень українських дітей росією, зазначивши, що
вона не фінансується.
Інформація, зібрана проєктом Єльського університету щодо викрадення дітей, не була видалена попри припинення фінансування. В
Держдепі запевнили, що дані не були втрачені.
Через припинення програми відстеження викрадених дітей, було видалено докази воєнних злочинів на 26 млн доларів. Законодавці
закликають відновити ініціативу.
Уряд США скоротив фінансування групи експертів, які допомагали повертати українських дітей, насильно депортованих до росії. Завдяки їхнім зусиллям сотні дітей повернулися додому.
У Києві з 29 травня по 1 червня пройде XIII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Захід відбудеться на першому поверсі Старого арсеналу з сімома сценами та шістьма тематичними напрямами.
Єльський університет виявив докази використання літаків адміністрації путіна для депортації українських дітей. Дослідження
відстежило 314 депортованих дітей, з яких 148 внесені до баз усиновлення рф.
Дослідники Yale ідентифікували сотні викрадених рф дітей з Донецької та Луганської областей. 148 дітей вже в російських базах даних, 166 розміщено в російських сім'ях.
Єльський університет відкриває новий навчальний курс, присвячений творчості Бейонсе за останні 11 років. Програма досліджуватиме
вплив співачки на культуру, політику та соціальне середовище через призму чорношкірих інтелектуалів.
Понад 700 студентів були затримані по всій території США за останній тиждень під час пропалестинських мітингів і протестів, згідно з аналізом заяв поліції, проведеним The New York Times.
Косметична компанія Avon продовжує свою діяльність в росії, незважаючи на критику, наймаючи торгових агентів і виробляючи
продукцію.