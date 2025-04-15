Єльський університет

XIII Книжковий Арсенал у Києві: коли розпочнеться та що готують організатори

У Києві з 29 травня по 1 червня пройде XIII Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Захід відбудеться на першому поверсі Старого арсеналу з сімома сценами та шістьма тематичними напрямами.