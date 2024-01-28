Косметичний гігант Avon продовжує працювати у рф, попри війну в Україні

Гігант косметичної індустрії Avon зазнав критики через підтримку зв'язків з росією, попри війну в Україні. Компанія все ще набирає нових торгових агентів і продовжує виробництво на заводі в московській області. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Зазначається, що Avon, штаб-квартира якої розташована у Великій Британії, почала вести бізнес в росії 30 років тому. Компанія заявила, що надає "критично важливу підтримку" жінкам, чиї засоби до існування залежать від їхнього бізнесу.

Від початку війни в Україні Avon оголосила про припинення інвестицій і призупинення експорту своїх косметичних товарів з росії на інші ринки, в тому числі й в Україну.

Материнська компанія Avon, бразильська фірма Natura & Co, раніше підкреслювала, що вона зберігає місцеві операції лише для підтримки своїх торгових агентів, які залежать від їхнього бізнесу.

Ми вважаємо, що обмеження їхнього доступу до продукції матиме величезний вплив на жінок і дітей, - заявили в компанії.

Однак, як зазначили у виданні, зареєструватися новим торговим агентом в росії все ще можливо, а за виконання поставлених завдань рекрутам пропонують призи, грошові премії й навіть відпустки.

Вебсайт пропонує громадянам росії віком від 18 років доступ до "культових, високоякісних продуктів" і описує додатковий дохід, який вони можуть отримати, створивши своє "власне життя" як експерта з краси.

Після реєстрації на сайті видання отримало вітального листа з пропозицією розпочати програму продажів "Легкий старт" та контактними даними місцевого координатора.

Стівен Тіан, член групи дослідників Єльського університету, які відстежують дії компаній у відповідь на війну в Україні, зазначив, що компанії "має бути соромно" за те, що вона продовжує вести бізнес в росії.

Немає жодного виправдання продовженню фінансування військової машини путіна... і було більш ніж достатньо часу для того, щоб компанії могли впорядковано вийти з ринку, - наголосив він.

Марк Діксон, засновник Агентства морального рейтингу, яке проводить кампанії проти фірм, що ведуть бізнес в росії, звинуватив Avon у "моральному відмиванні" за продовження деяких операцій в країні, тоді як інші компанії, що ведуть бізнес в Україні, не мають жодних підстав для цього.

Нагадаємо

Королівський дім Швеції розірвав зв'язки з виробником шоколаду Marabou, що належить компанії Mondelez, після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку спонсорів війни.

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