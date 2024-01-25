Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду світового бренду, власник якого потрапив у перелік спонсорів війни в Україні
Київ • УНН
Королівський дім Швеції розірвав зв'язки з виробником шоколаду Marabou, що належить компанії Mondelez, після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку спонсорів війни.
Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник потрапив у перелік спонсорів війни в Україні. Про це повідомляє Aftonbladet, передає УНН.
Деталі
Йдеться про виробника шоколаду Marabou, власником якого є компанія Mondelez, що нещодавно потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Королівський дім підтвердив виданню, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул "постачальник Королівського двору Швеції".
Зазначається також, що минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію
За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. Відомо, що цьому переліку досі є бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в Росії тією чи іншою мірою.
Зокрема, серед брендів, пов'язаних із продовженням діяльності в Росії, – виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.
Доповнення
В травні минулого року Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
В Україні компанія Mondelēz International є одним із найбільших інвесторів в харчову галузь та представлена брендами: Milka, "Корона", Oreo, "Ведмедик "Барні", TUC, Belvita, Dirol, Halls, "Люкс".
Нагадаємо
НАЗК внесло всесвітньо відому франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в росії та сплачувати податки до бюджету рф.