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Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду світового бренду, власник якого потрапив у перелік спонсорів війни в Україні

Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду світового бренду, власник якого потрапив у перелік спонсорів війни в Україні

Київ • УНН

 • 30229 перегляди

Королівський дім Швеції розірвав зв'язки з виробником шоколаду Marabou, що належить компанії Mondelez, після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло його до переліку спонсорів війни.

Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник потрапив у перелік спонсорів війни в Україні. Про це  повідомляє Aftonbladet, передає УНН.

Деталі 

Йдеться про виробника шоколаду Marabou, власником якого є компанія Mondelez, що нещодавно потрапила до  чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Королівський дім підтвердив виданню, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул "постачальник Королівського двору Швеції".

Зазначається також, що минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію

За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. Відомо, що цьому переліку досі є бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в Росії тією чи іншою мірою.

Зокрема, серед брендів, пов'язаних із продовженням діяльності в Росії, – виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.

Доповнення

В травні минулого року Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

В Україні компанія Mondelēz International є одним із найбільших інвесторів в харчову галузь та представлена брендами: Milka, "Корона", Oreo, "Ведмедик "Барні", TUC, Belvita, Dirol, Halls, "Люкс".

Нагадаємо

НАЗК внесло всесвітньо відому франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в росії та сплачувати податки до бюджету рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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