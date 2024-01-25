Королевский дом Швеции отказался от шоколада мирового бренда, владелец которого попал в перечень спонсоров войны в Украине

Королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего списка поставщиков, поскольку его владелец попал в перечень спонсоров войны в Украине. Об этом сообщает Aftonbladet, передает УНН.

Детали

Речь идет о производителе шоколада Marabou, владельцем которого является компания Mondelez, недавно попавшая в черный список украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Королевский дом подтвердил изданию, что в конце прошлого года было принято решение прекратить действие приказа, согласно которому продукции компании Marabou присваивался титул "поставщик Королевского двора Швеции".

Отмечается также, что в прошлом году несколько магазинов убрали продукцию Marabou со своих полок, а ряд организаций решили бойкотировать компанию

По данным Ассоциации поставщиков Королевского двора, сейчас существует 128 поставщиков для королевской семьи. Известно, что в этом перечне до сих пор есть бренды, принадлежащие компаниям, которые продолжают работать в России в той или иной степени.

В частности, среди брендов, связанных с продолжением деятельности в России, - производитель хлебцев Wasabröd, принадлежащий итальянской Barilla, а также производители соусов Slotts и Winborgs, принадлежащие британской Unilever.

Дополнение

В мае прошлого года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

В Украине компания Mondelēz International является одним из крупнейших инвесторов в пищевую отрасль и представлена брендами: Milka, "Корона", Oreo, "Мишка "Барни", TUC, Belvita, Dirol, Halls, "Люкс".

Напомним,

НАПК внесло всемирно известную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в россии и платить налоги в бюджет рф.