НАЗК внесло американську мережу фастфудів до переліку міжнародних спонсорів війни

НАЗК внесло всесвітньо відому франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в росії та сплачувати податки до бюджету рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету рф - йдеться у повідомленні НАЗК.

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Як зазначається, Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

Компанія заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але, як стверджують в НАЗК, продовжує працювати в росії.

Компанія працює в росії понад 20 років, створила близько 6 000 робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Після початку повномасштабного вторгнення, компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в рф. Так, крім сплати податків до держбюджету рф, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення.

Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки.

Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в росії.

Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману - вказали в НАЗК.

Після початку повномасштабного вторгнення спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.

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