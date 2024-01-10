НАПК внесло американскую сеть фастфудов в перечень международных спонсоров войны

НАПК внесло всемирно известную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает работать в россии и платить налоги в бюджет рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, платя сотни тысяч долларов налогов в бюджет рф - говорится в сообщении НАПК.

Детали

Как отмечается, Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы "Яндекс", которые сотрудничают с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора.

Компания заявляет, что беспокоится о здоровье потребителей, но, как утверждают в НАПК, продолжает работать в россии.

Компания работает в россии более 20 лет, создала около 6 000 рабочих мест, насчитывает 550 ресторанов в 122 городах. После начала полномасштабного вторжения, компания не сообщила ни об одном сокращении своей деятельности в рф. Так, кроме уплаты налогов в госбюджет рф, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения.

Особенностью бизнеса Subway является то, что они работают по системе франчайзи, то есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, генерирующих доходы и платящих налоги.

Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи, поэтому рестораны остаются открытыми в россии.

Это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности и фактически вводит в заблуждение - указали в НАПК.

После начала полномасштабного вторжения попыток осудить войну россии против Украины от руководства компании не было.

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