НАПК внесло Nestle в перечень международных спонсоров войны

Детали

Утверждается, что известная швейцарская корпорация Nestle не только не прекращает свою деятельность в россии, а наоборот, компания поставляет свою продукцию и расширяет производственную базу в рф.

«Швейцарская корпорация Nestle является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, она ведет бизнес в 187 странах мира. Несмотря на российскую агрессию Nestle продолжает работать в рф, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу», - информирует портал НАПК.

В агентстве напомнили, что швейцарская компания имеет более 2000 брендов по всему миру, среди которых такие известные как: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие. Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста.

Nestle объясняет, что компания обеспечивает население россии товарами первой необходимости, а также беспокоится о своих сотрудниках в рф. Но таким образом Nestle пытается скрыто направлять в россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса, отмечают в НАПК.

«У Nestle в россии работает более 7000 сотрудников. Таким образом, компания создает рабочие места и поддерживает экономику агрессора. Кроме того, компания завозит не только сырье для товаров первичной необходимости, а пытается скрыто направлять в россию технологическое оборудование для развития собственного бизнеса», - объясняет Национальное агентство.

В НАПК резюмируют, что «история ничему не научила швейцарскую корпорацию Nestle. Еще во время Второй мировой войны компания работала на два фронта, поставляя свою продукцию в состав сухих пайков немецкой армии и одновременно экспортируя ее в страны антигитлеровской коалиции».

Справочно

Nestle - швейцарская компания, которая занимает ведущие позиции на мировом рынке продукции.

В Украине компания открыла представительство в 1994 году. На отечественном рынке Nestle продвигала такие международные бренды, как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», а с 2018 года владела 100% акций предприятия.

В россии Nestle представлена через ООО «Нестле россия». В 2021 году она уплатила налоги более чем на 25 млн долларов, а вот о доходах и уплаченных налогах за 2022 год неизвестно, потому что компания обратилось в минфин рф об ограничении открытого доступа к финансовой отчетности дочерних компаний общества. Следует отметить, в прошлом году Nestle приняла решение увести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik.

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