НАЗК внесло Nestle в перелік міжнародних спонсорів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Незважаючи війну росії проти України, швейцарська корпорація Nestle не припиняє свою діяльність в рф. Постачання товарів та розширення виробничої бази в росії, стало підставою для внесення Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), передає УНН.
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Стверджується, що відома швейцарська корпорація Nestle не тільки не припиняє свою діяльність в росії, а навпаки, компанія постачає свою продукцію і розширює виробничу базу в рф.
«Швейцарська корпорація Nestle є одним із найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес у 187 країнах світу. Попри російську агресію Nestle продовжує працювати в рф, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу», - інформує портал НАЗК.
В агентстві нагадали, що швейцарська компанія має понад 2000 брендів по всьому світу, серед яких такі відомі як: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші. Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більше 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста.
Nestle пояснює, що компанія забезпечує населення росії товарами першої необхідності, а також турбується про своїх співробітників в рф. Але таким чином Nestle намагається приховано направляти до росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу, зазначають в НАЗК.
«У Nestle в росії працює понад 7000 співробітників. Таким чином, компанія створює робочі місця та підтримує економіку агресора. Крім того, компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а намагається приховано направляти до росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу», - пояснює Національне агентство.
В НАЗК резюмують, що «історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції».
Довідково
Nestle - швейцарська компанія, яка займає провідні позиції у світовому ринку продукції.
В Україні компанія відкрила представництво у 1994 році. На вітчизняному ринку Nestle просувала такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», а з 2018 року володіла 100% акцій підприємства.
В росії Nestle представлена через ТОВ «Нестле росія». У 2021 році вона сплатила податки більш ніж на 25 млн доларів, а ось про доходи та сплачені податки за 2022 рік невідомо, бо компанія звернулося до мінфіну рф про обмеження відкритого доступу щодо фінансової звітності дочірніх компаній товариства. Слід зазначити, минулого року Nestle прийняла рішення відвести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik.
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