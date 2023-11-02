НАЗК внесло Nestle в перелік міжнародних спонсорів війни

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Незважаючи війну росії проти України, швейцарська корпорація Nestle не припиняє свою діяльність в рф. Постачання товарів та розширення виробничої бази в росії, стало підставою для внесення Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), передає УНН.