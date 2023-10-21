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Від в’язальних спиць до алмазів: що може увійти до нового пакету антиросійських санкцій ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У ЄС обговорюється черговий пакет антиросійських санкцій, головною темою якого має стати заборона російських алмазів. Проте, у санкційний пакет можуть включити також більш дрібні товари – такі, як цвяхи, радіатори та в’язальні спиці. Про це пише EUobserver, передає УНН.

Від в’язальних спиць до алмазів: що може увійти до нового пакету антиросійських санкцій ЄС

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Видання зазначає, що цими вихідними або на початку тижня почнуться переговори за закритими дверима стосовно впровадження 12 пакет антиросійський санкцій.

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Зокрема, західні країни готові оголосити про заборону на російські алмази "найближчими днями", повідомив пресі в Брюсселі в п'ятницю європейський дипломат. За його словами, система та протоколи відстеження вже розроблені разом з Бельгією, де знаходиться крупніший у світі ринок торгівлі алмазами, та Європейською комісією. При цьому Бельгія, яка раніше блокувала це рішення, виразила готовність впровадити заборону.

Одним з ключових прихильників заборони російських алмазів є Польща, яка також виступає за введення санкцій по відношенню до ядерної російської корпорації «росатом», IT-послуг та зріджений газ.

До обговорення санкцій докладні пропозиції також представили Естонія і Литва. Естонія добивається введення повного ембарго по відношенню до росії, щоб зупинити обхід санкцій. А Литва представили великий список товарів, які мають заборонити до експорту в рф. Список включає радіатори, цвяхи, канцелярські кнопки, швейні голки та в'язальні спиці.

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