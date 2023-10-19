Казахстан перестав постачати в рф сотню товарів військового призначення через санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Казахстан заборонив продаж рф 106 найменувань товарів до росії. Про це заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє УНН із посиланням Zakon.kz.
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"Це 106 різних продуктів. Ми повністю обмежили їхній експорт. Це товари військового призначення. Наприклад, дрони, внутрішні деталі, спеціалізована електроніка, чіпи та аналогічна продукція", - заявив Торебаєв.
Як повідомляється, навесні офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров запевнив, що країна не має наміру давати свій майданчик росії для відведення санкцій.
Доповнення
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму повідомлені у Telegram зазначив, що Казахстан ввів заборону на експорт в рф товарів, які може використовуватися росіянами у військових цілях.
Це товари, які не вироблялися у Казахстані. Як зауважив Єрмак, ворог намагався отримати західні компоненти через реекспорт.
Раніше
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії. Що стосується повномасштабної війни, яку розпочала рф проти України, Казахстан виступає за негайне припинення воєнних дій, за мирні переговори на основі Статуту ООН.