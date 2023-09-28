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Казахстан буде слідувати санкційному режиму проти росії - президент Токаєв

Казахстан буде слідувати санкційному режиму проти росії - президент Токаєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що Казахстан дотримуватиметься санкційного режиму щодо росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tengrinews.

Цитата

"Казахстан однозначно заявив про те, що буде слідувати санкційному режиму. Ми маємо контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму, і будь-яких побоювань німецької сторони щодо можливих дій, спрямованих на те, щоб обійти санкційний режим, мені здається, не повинно бути", - сказав Токаєв під час пресконференції в Берліні.

Деталі

Що стосується повномасштабної війни, яку розпочала рф проти України, Казахстан виступає за негайне припинення воєнних дій, за мирні переговори на основі Статуту ООН.

"Сьогодні шановному пану канцлеру (Німеччини Олафу Шольцу - ред.) я говорив, що ситуація насправді дуже серйозна. І українська, і російська сторони стверджують, що готові до переговорів, але платформа переговорів поки неясна", - сказав Токаєв.

Президент Казахстану також зазначив, що неясно, на якій основі можна було б вести переговори.

"Тому настає ера розумної, раціональної, я б сказав, мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення і вести ділові переговори, щоб знайти прийнятні для обох сторін основи мирних переговорів", - заявив Токаєв.

Раніше 

У Казахстані заперечували обхід санкцій, які були застосовані до західних держав щодо рф.

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