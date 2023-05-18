Казахстан отрицает помощь рф в обходе санкций ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Казахстане отрицают обход санкций, которые были применены к западным государствам в отношении рф. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на Председателя казахстанского Сената Маулена Ашимбаева, пишет УНН.
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"Мы не нарушаем санкции западных государств. Мы не дадим использовать территорию нашей страны и компании для обхода санкций. Это четкая позиция Казахстана", - Ашимбаев.
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Он также отметил, что позиция Казахстана неоднократно озвучивалась как Президентом, так и Министерством иностранных дел Республики Казахстан.
"В рамках этой позиции мы будем работать дальше. Прежде всего, мы делаем шаги во внешней политике, соответствующие национальным интересам. С учетом важных вопросов, касающихся национальных интересов страны, мы инициируем соответствующие инициативы и проводим соответствующую политику", - добавил он.
Напомним
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