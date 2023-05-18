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13 марта, 19:26 • 51372 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106138 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108443 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108548 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102183 просмотра

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13 марта, 10:29 • 96630 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110618 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Казахстан отрицает помощь рф в обходе санкций ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. В Казахстане отрицают обход санкций, которые были применены к западным государствам в отношении рф. Об этом сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на Председателя казахстанского Сената Маулена Ашимбаева, пишет УНН.

Цитата

"Мы не нарушаем санкции западных государств. Мы не дадим использовать территорию нашей страны и компании для обхода санкций. Это четкая позиция Казахстана", - Ашимбаев.

Дополнение

Он также отметил, что позиция Казахстана неоднократно озвучивалась как Президентом, так и Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

"В рамках этой позиции мы будем работать дальше. Прежде всего, мы делаем шаги во внешней политике, соответствующие национальным интересам. С учетом важных вопросов, касающихся национальных интересов страны, мы инициируем соответствующие инициативы и проводим соответствующую политику", - добавил он.

Напомним

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