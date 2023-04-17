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У Казахстані розслідують 10 кримінальних справ щодо фактів участі казахстанців у війні в Україні

У Казахстані розслідують 10 кримінальних справ щодо фактів участі казахстанців у війні в Україні

Київ • УНН

 • 766396 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Комітет національної безпеки розслідує 10 кримінальних справ щодо фактів участі казахстанців у війні в Україні, про це повідомляє КазТАГ, передає УНН.

Цитата

"КНБ розслідує десять кримінальних справ за фактами участі громадян Казахстану у військових діях на території України", - про це сказали КНБ, відповідаючи на запит агенства.

Деталі

За даними, інформація про фігурантів кримінальної справи та їх дії наразі невідома.

"Дані досудового розслідування відповідно до ст. 201 Кримінально-процесуального кодексу, що не підлягають розголошенню", - зазначає агенство КазТАГ.

Доповнення

"За статтею 172 КК РК за участь в іноземних збройних конфліктах передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 9 років", - додали у КазТАГ.

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