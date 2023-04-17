В Казахстане расследуют 10 уголовных дел по фактам участия казахстанцев в войне в Украине

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"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - об этом сказали КНБ, отвечая на запрос агентства.

Детали

По данным, информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока неизвестна.

"Данные досудебного расследования в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежат разглашению", - отмечает агенство КазТАГ.

Дополнение

"По статье 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет", - добавили в КазТАГ.

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