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Європа шукає заміну російському урану, основним постачальником може стати Казахстан - Bloomberg

Європа шукає заміну російському урану, основним постачальником може стати Казахстан - Bloomberg

Київ • УНН

 • 957136 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Казахстанська державна компанія з видобутку урану збільшує запаси для виробництва в міру збільшення попиту, зокрема з боку східноєвропейських виробників електроенергії, які прагнуть скоротити свою залежність від росії. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Генеральний директор АТ “НАК “Казатомпром” Єржан Муканов зазначає, що деякі АЕС у Східній Європі, які раніше отримували збагачений уран з росії, шукають контракти з 2025 року. За його словами, геополітична невизначеність змінює потоки ядерного палива, що спонукає деяких виробників електроенергії створювати запаси.

США, як зазначено, входять до переліку країн, які прагнуть скоротити свою залежність від збагаченого урану з росії, як найбільшого у світі постачальника ядерного палива. Як пише Bloomberg, поки цього недостатньо, щоб запобігти різкому зростанню російського ядерного експорту після вторгнення в Україну, що збільшило доходи кремля і зміцнило його вплив на нових покупців у всьому світі.

Всесвітня ядерна асоціація минулого року заявила, що попит на уран зросте приблизно на третину до 2030 року, зіславшись на прогнозоване збільшення потужності реакторів на 16%. Казахстан, який виробляє понад 40% урану у світі, планує цього року зберегти виробництво на рівні близько 22 000 тонн.

За словами гендиректора, “Казатомпром” планує цього року відкрити третій експортний маршрут, відправляючи уран через один з портів Китаю. Наразі гірничодобувна компанія поставляє атомне паливо через росію і через Каспійське море в Чорне море.

Як зазначає Муканов, попит з боку Китаю, який шукає уран для завантаження нових атомних електростанцій і збільшення власних запасів – зростає. За його словами, мета Пекіна — мати «безперервні довгострокові поставки».

Доповнення

Американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій хочуть заборонити імпорт російського урану, уже внесено відповідний законопроєкт.

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