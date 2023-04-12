Европа ищет замену российскому урану, основным поставщиком может стать Казахстан - Bloomberg

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Казахстанская государственная компания по добыче урана увеличивает запасы для производства по мере увеличения спроса, в том числе со стороны восточноевропейских производителей электроэнергии, стремящихся сократить свою зависимость от россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Генеральный директор АО “НАК “Казатомпром” Ержан Муканов отмечает, что некоторые АЭС в Восточной Европе, которые ранее получали обогащенный уран из россии, ищут контракты с 2025 года. По его словам, геополитическая неопределенность меняет потоки ядерного топлива, что побуждает некоторых производителей электроэнергии создавать запасы.

США, как указано, входят в число стран, стремящихся сократить свою зависимость от обогащенного урана из россии, как крупнейшего в мире поставщика ядерного топлива. Как пишет Bloomberg, пока этого недостаточно, чтобы предотвратить резкий рост российского ядерного экспорта после вторжения в Украину, что увеличило доходы кремля и укрепило его влияние на новых покупателей по всему миру.

Всемирная ядерная ассоциация в прошлом году заявила, что спрос на уран вырастет примерно на треть до 2030 года, сославшись на прогнозируемое увеличение мощности реакторов на 16%. Казахстан, который производит более 40% урана в мире, планирует в этом году сохранить производство на уровне около 22 000 тонн.

По словам гендиректора, “Казатомпром” планирует в этом году открыть третий экспортный маршрут, отправляя уран через один из портов Китая. В настоящее время горнодобывающая компания поставляет атомное топливо через россию и через Каспийское море в Черное море.

Как отмечает Муканов, спрос со стороны Китая, который ищет уран для загрузки новых атомных электростанций и увеличения собственных запасов – растет. По его словам, цель Пекина — иметь «непрерывные долгосрочные поставки».

Дополнение

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий хотят запретить импорт российского урана, уже внесен соответствующий законопроект.

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