Казахстан заперечує допомогу рф в обході санкцій ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Казахстані заперечують обхід санкції, які були застосовані до західних держав щодо рф. Про це повідомляє МІА "Казінформ" з посиланням на Голову казахстанського Сенату Маулеа Ашимбаєва , пише УНН.
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"Ми не порушуємо санкції західних держав. Ми не дамо використовувати територію нашої країни та компанії для обходу санкцій. Це чітка позиція Казахстану", - Ашимбаєв.
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Він також зазначив, що позиція Казахстану неодноразово озвучувалася як Президентом, так і Міністерством закордонних справ Республіки Казахстан.
"У межах цієї позиції ми працюватимемо далі. Перш за все, ми робимо кроки в зовнішній політиці, що відповідають національним інтересам. З урахуванням важливих питань, що стосуються національних інтересів країни, ми ініціюємо відповідні ініціативи та проводимо відповідну політику", - додав він.
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