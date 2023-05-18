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Казахстан заперечує допомогу рф в обході санкцій ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У Казахстані заперечують обхід санкції, які були застосовані до західних держав щодо рф. Про це повідомляє МІА "Казінформ" з посиланням на Голову казахстанського Сенату Маулеа Ашимбаєва , пише УНН.

Цитата

"Ми не порушуємо санкції західних держав. Ми не дамо використовувати територію нашої країни та компанії для обходу санкцій. Це чітка позиція Казахстану", - Ашимбаєв.

Доповнення

Він також зазначив, що позиція Казахстану неодноразово озвучувалася як Президентом, так і Міністерством закордонних справ Республіки Казахстан.

"У межах цієї позиції ми працюватимемо далі. Перш за все, ми робимо кроки в зовнішній політиці, що відповідають національним інтересам. З урахуванням важливих питань, що стосуються національних інтересів країни, ми ініціюємо відповідні ініціативи та проводимо відповідну політику", - додав він.

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