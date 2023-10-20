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ЗМІ анонсували початок узгодження у ЄС 12-го пакету санкцій проти рф: в ОП відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Європейському Союзі починають узгодження деталей 12-го пакету санкцій проти рф з метою його ухвалення до кінця року, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

ЗМІ анонсували початок узгодження у ЄС 12-го пакету санкцій проти рф: в ОП відреагували

Цитата

"Так звані "визнання" між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакету санкцій щодо росії розпочнуться цими вихідними з метою досягнення угоди в листопаді, хоча грудень може бути вірогіднішим", - написав Йозвяк у соцмережі X.

Реакція Офісу Президента України

"12-й пакет санкцій ЄС проти росії дуже необхідний. Потрібно посилювати обмеження. російська енергетика, ВПК, а також технології - важливі складові. Працюємо з партнерами", - зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

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