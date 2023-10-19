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Країни G7 планують оголосити про заборону на імпорт російських алмазів "з дня на день" - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Країни "Великої сімки" з дня на день оголосять про заборону на імпорт російських діамантів. Але вже назріває гостра суперечка щодо того, як забезпечити її дотримання повідомляє Politico, пише УНН.

Країни G7 планують оголосити про заборону на імпорт російських алмазів "з дня на день" - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що до цього часу ЄС не заборонив імпорт російських алмазів значною мірою через намагання Бельгії захистити торгівлю алмазами в своєму портовому місті Антверпен.

Тепер Бельгія, як повідомляється, змінила свою позицію.

Однак великою проблемою є те, що майже всі російські діаманти проходять через індійське місто Сурат для ограновування і полірування. Після чого вони вважаються не російськими, а індійськими.

Бельгія пропонує відстежувати алмази, змусивши їх проходити через "центр обробки" в Антверпені до того, як вони будуть оброблені в Індії.

Також Всесвітня алмазна рада (World Diamond Council, WDC) пропонує свій план з відстеження алмазів. Він полягає в тому, що СОТ надає додаткові гарантії, що дорогоцінне каміння не походить з росії, до вже існуючого набору гарантій по всьому ланцюгу поставок, який був розроблений для блокування конфліктних алмазів.

WDC стверджує, що цю "загальногалузеву" пропозицію, підтриману 22 асоціаціями з Об'єднаних Арабських Еміратів, США та Індії, буде легше прийняти як дрібним, так і великим гравцям.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв Bloomberg, механізм заборони на імпорт російських алмазів складатиметься з прямої заборони на купівлю, яка набуде чинності 1 січня, а також непрямої заборони, яка діятиме більш поступово.

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