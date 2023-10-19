Країни G7 планують оголосити про заборону на імпорт російських алмазів "з дня на день" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Країни "Великої сімки" з дня на день оголосять про заборону на імпорт російських діамантів. Але вже назріває гостра суперечка щодо того, як забезпечити її дотримання повідомляє Politico, пише УНН.
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Зазначається, що до цього часу ЄС не заборонив імпорт російських алмазів значною мірою через намагання Бельгії захистити торгівлю алмазами в своєму портовому місті Антверпен.
Тепер Бельгія, як повідомляється, змінила свою позицію.
Однак великою проблемою є те, що майже всі російські діаманти проходять через індійське місто Сурат для ограновування і полірування. Після чого вони вважаються не російськими, а індійськими.
Бельгія пропонує відстежувати алмази, змусивши їх проходити через "центр обробки" в Антверпені до того, як вони будуть оброблені в Індії.
Також Всесвітня алмазна рада (World Diamond Council, WDC) пропонує свій план з відстеження алмазів. Він полягає в тому, що СОТ надає додаткові гарантії, що дорогоцінне каміння не походить з росії, до вже існуючого набору гарантій по всьому ланцюгу поставок, який був розроблений для блокування конфліктних алмазів.
WDC стверджує, що цю "загальногалузеву" пропозицію, підтриману 22 асоціаціями з Об'єднаних Арабських Еміратів, США та Індії, буде легше прийняти як дрібним, так і великим гравцям.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв Bloomberg, механізм заборони на імпорт російських алмазів складатиметься з прямої заборони на купівлю, яка набуде чинності 1 січня, а також непрямої заборони, яка діятиме більш поступово.