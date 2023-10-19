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Страны G7 планируют объявить о запрете на импорт российских алмазов "со дня на день" - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Страны "Большой семерки" со дня на день объявят о запрете на импорт российских бриллиантов. Но уже назревает острый спор относительно того, как обеспечить его соблюдение сообщает Politico, пишет УНН.

Страны G7 планируют объявить о запрете на импорт российских алмазов "со дня на день" - СМИ

Детали

Отмечается, что до сих пор ЕС не запретил импорт российских алмазов в значительной степени из-за попыток Бельгии защитить торговлю алмазами в своем портовом городе Антверпен.

Теперь Бельгия, как сообщается, изменила свою позицию.

Однако большой проблемой является то, что почти все российские бриллианты проходят через индийский город Сурат для огранки и полировки. После чего они считаются не российскими, а индийскими.

Бельгия предлагает отслеживать алмазы, заставив их проходить через "центр обработки" в Антверпене до того, как они будут обработаны в Индии.

Также Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) предлагает свой план по отслеживанию алмазов. Он заключается в том, что ВТО предоставляет дополнительные гарантии, что драгоценные камни не происходят из россии, к уже существующему набору гарантий по всей цепи поставок, который был разработан для блокировки конфликтных алмазов.

WDC утверждает, что это "общеотраслевое" предложение, поддержанное 22 ассоциациями из Объединенных Арабских Эмиратов, США и Индии, будет легче принять как мелким, так и крупным игрокам.

Напомним

Как ранее сообщал Bloomberg, механизм запрета на импорт российских алмазов будет состоять из прямого запрета на покупку, который вступит в силу 1 января, а также косвенного запрета, который будет действовать более постепенно.

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