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От вязальных спиц до алмазов: что может войти в новый пакет антироссийских санкций ЕС

Киев • УНН

 • 249884 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В ЕС обсуждается очередной пакет антироссийских санкций, главной темой которого должен стать запрет российских алмазов. Однако, в санкционный пакет могут включить также более мелкие товары – такие, как гвозди, радиаторы и вязальные спицы. Об этом пишет EUobserver, передает УНН.

От вязальных спиц до алмазов: что может войти в новый пакет антироссийских санкций ЕС

Детали

Издание отмечает, что в эти выходные или в начале недели начнутся переговоры за закрытыми дверями относительно внедрения 12 пакета антироссийский санкций.

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В частности, западные страны готовы объявить о запрете на российские алмазы "в ближайшие дни", сообщил прессе в Брюсселе в пятницу европейский дипломат. По его словам, система и протоколы отслеживания уже разработаны вместе с Бельгией, где находится крупнейший в мире рынок торговли алмазами, и Европейской комиссией. При этом Бельгия, которая ранее блокировала это решение, выразила готовность внедрить запрет.

Одним из ключевых сторонников запрета российских алмазов является Польша, которая также выступает за введение санкций в отношении ядерной российской корпорации «росатом», IT-услуг и сжиженный газ.

К обсуждению санкций подробные предложения также представили Эстония и Литва. Эстония добивается введения полного эмбарго по отношению к россии, чтобы остановить обход санкций. А Литва представили большой список товаров, которые должны запретить к экспорту в рф. Список включает радиаторы, гвозди, канцелярские кнопки, швейные иглы и вязальные спицы.

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