Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине

Гигант косметической индустрии Avon подвергся критике за поддержание связей с россией, несмотря на войну в Украине. Компания все еще набирает новых торговых агентов и продолжает производство на заводе в московской области. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Avon, штаб-квартира которой расположена в Великой Британии, начала вести бизнес в россии 30 лет назад. Компания заявила, что оказывает "критически важную поддержку" женщинам, чьи средства к существованию зависят от их бизнеса.

С начала войны в Украине Avon объявила о прекращении инвестиций и приостановке экспорта своих косметических товаров из России на другие рынки, в том числе и в Украину.

Материнская компания Avon, бразильская фирма Natura & Co, ранее подчеркивала, что она сохраняет местные операции только для поддержки своих торговых агентов, которые зависят от их бизнеса.

Мы считаем, что ограничение их доступа к продукции будет иметь огромное влияние на женщин и детей, - заявили в компании.

Однако, как отметили в издании, зарегистрироваться новым торговым агентом в россии все еще возможно, а за выполнение поставленных задач рекрутам предлагают призы, денежные премии и даже отпуска.

Сайт предлагает гражданам россии в возрасте от 18 лет доступ к "культовым, высококачественным продуктам" и описывает дополнительный доход, который они могут получить, создав свою "собственную жизнь" в качестве эксперта по красоте.

После регистрации на сайте издание получило приветственное письмо с предложением начать программу продаж "Легкий старт" и контактными данными местного координатора.

Стивен Тиан, член группы исследователей Йельского университета, которые отслеживают действия компаний в ответ на войну в Украине, отметил, что компании "должно быть стыдно" за то, что она продолжает вести бизнес в россии.

Нет никакого оправдания продолжению финансирования военной машины путина... и было более чем достаточно времени для того, чтобы компании могли упорядоченно выйти с рынка, - подчеркнул он.

Марк Диксон, основатель Агентства морального рейтинга, которое проводит кампании против фирм, ведущих бизнес в россии, обвинил Avon в "моральном отмывании" за продолжение некоторых операций в стране, тогда как другие компании, ведущие бизнес в Украине, не имеют никаких оснований для этого.

Напомним

Королевский дом Швеции разорвал связи с производителем шоколада Marabou, принадлежащим компании Mondelez, после того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень спонсоров войны.

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