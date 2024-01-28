Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине
Киев • УНН
Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.
Гигант косметической индустрии Avon подвергся критике за поддержание связей с россией, несмотря на войну в Украине. Компания все еще набирает новых торговых агентов и продолжает производство на заводе в московской области. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Avon, штаб-квартира которой расположена в Великой Британии, начала вести бизнес в россии 30 лет назад. Компания заявила, что оказывает "критически важную поддержку" женщинам, чьи средства к существованию зависят от их бизнеса.
С начала войны в Украине Avon объявила о прекращении инвестиций и приостановке экспорта своих косметических товаров из России на другие рынки, в том числе и в Украину.
Материнская компания Avon, бразильская фирма Natura & Co, ранее подчеркивала, что она сохраняет местные операции только для поддержки своих торговых агентов, которые зависят от их бизнеса.
Мы считаем, что ограничение их доступа к продукции будет иметь огромное влияние на женщин и детей,
Однако, как отметили в издании, зарегистрироваться новым торговым агентом в россии все еще возможно, а за выполнение поставленных задач рекрутам предлагают призы, денежные премии и даже отпуска.
Сайт предлагает гражданам россии в возрасте от 18 лет доступ к "культовым, высококачественным продуктам" и описывает дополнительный доход, который они могут получить, создав свою "собственную жизнь" в качестве эксперта по красоте.
После регистрации на сайте издание получило приветственное письмо с предложением начать программу продаж "Легкий старт" и контактными данными местного координатора.
Стивен Тиан, член группы исследователей Йельского университета, которые отслеживают действия компаний в ответ на войну в Украине, отметил, что компании "должно быть стыдно" за то, что она продолжает вести бизнес в россии.
Нет никакого оправдания продолжению финансирования военной машины путина... и было более чем достаточно времени для того, чтобы компании могли упорядоченно выйти с рынка,
Марк Диксон, основатель Агентства морального рейтинга, которое проводит кампании против фирм, ведущих бизнес в россии, обвинил Avon в "моральном отмывании" за продолжение некоторых операций в стране, тогда как другие компании, ведущие бизнес в Украине, не имеют никаких оснований для этого.
Напомним
Королевский дом Швеции разорвал связи с производителем шоколада Marabou, принадлежащим компании Mondelez, после того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень спонсоров войны.
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Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине
Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.
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