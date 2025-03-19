У США видалили докази викрадення рф дітей з України через рішення уряду Трампа
Київ • УНН
Через припинення програми відстеження викрадених дітей, було видалено докази воєнних злочинів на 26 млн доларів. Законодавці закликають відновити ініціативу.
Через зупинку Сполученими Штатами програми відстеження викрадених росією українських дітей було видалено докази воєнних злочинів на 26 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Законодавці-демократи США закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених росією.
Як зазначають законодавці, адміністрація президента-республіканця припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, на тлі скорочень широкого спектра урядових програм США та більшої частини іноземної допомоги.
Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення
Це рішення адміністрації Трампа означає, що дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, вивезених з України.
"Ми маємо підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки", – заявили законодавці-демократи на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом у листі до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента, який потрапив до агентства Reuters у вівторок і має бути відправлений у середу.
Про припинення програми вперше повідомила газета The Washington Post. Про це стало відомо того ж дня, коли Трамп розмовляв телефоном з лідером росії владіміром путіним, в ході якої росія не погодилася на 30-денне припинення бойових дій.
Людина, знайома з програмою відстеження, повідомила, що розірвання контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів.
Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у дробарку, включно з досьє на всіх дітей
"Якби ви хотіли захистити президента путіна від судового переслідування, ви знищили би цю штуку. І вони зробили це. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", – повідомило джерело.
Нагадаємо
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.
Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що є достатні підстави вважати, що володимир путін та уповноважена з прав дитини країни марія львова-бєлова несуть відповідальність за насильницьку депортацію сотень українських дітей.