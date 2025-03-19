У США видалили докази викрадення рф дітей з України через рішення уряду Трампа

Через зупинку Сполученими Штатами програми відстеження викрадених росією українських дітей було видалено докази воєнних злочинів на 26 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Законодавці-демократи США закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених росією.

Як зазначають законодавці, адміністрація президента-республіканця припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, на тлі скорочень широкого спектра урядових програм США та більшої частини іноземної допомоги.

Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення - йдеться в листі законодавців-демократів.

Це рішення адміністрації Трампа означає, що дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, вивезених з України.

"Ми маємо підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки", – заявили законодавці-демократи на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом у листі до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента, який потрапив до агентства Reuters у вівторок і має бути відправлений у середу.

Про припинення програми вперше повідомила газета The Washington Post. Про це стало відомо того ж дня, коли Трамп розмовляв телефоном з лідером росії владіміром путіним, в ході якої росія не погодилася на 30-денне припинення бойових дій.

Людина, знайома з програмою відстеження, повідомила, що розірвання контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів.

Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у дробарку, включно з досьє на всіх дітей - сказав співрозмовник.

"Якби ви хотіли захистити президента путіна від судового переслідування, ви знищили би цю штуку. І вони зробили це. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", – повідомило джерело.

Нагадаємо

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що є достатні підстави вважати, що володимир путін та уповноважена з прав дитини країни марія львова-бєлова несуть відповідальність за насильницьку депортацію сотень українських дітей.